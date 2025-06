Incendio a Borgoforte, il monitoraggio di Arpae rassicura: “Risultati inferiori al limite di rilevabilità”

Incendio impianto rifiuti di Piacenza, Arpae comunica i primi esiti dei monitoraggi: risultati inferiori al limite di rilevabilità. In sostanza non ci sarebbero rischi per la salute.

Un incendio è divampato alle prime ore di domenica 8 giugno 2025 nell’area di stoccaggio di rifiuti di Iren di Borgoforte, a Piacenza.

Il rogo ha riguardato diverse tipologie di rifiuti indifferenziati, che si trovavano nell’area adibita alla triturazione per un successivo invio alla termodistruzione.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici Arpae che hanno effettuato misure sulla qualità dell’aria attorno al perimetro dell’area e in prossimità dell’incendio, con risultati inferiori al limite di rilevabilità (0,1 mg/m3).

Inoltre, dal momento che vi era un misuratore ad alto volume nelle immediate vicinanze dell’impianto, si è provveduto anche ad attivare un campionamento per diossine/IPA/PCB/metalli a lunga durata, i cui risultati saranno disponibili nei prossimi giorni.