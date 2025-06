Schianto con fuga in via Rigolli, denunciato un 30enne piacentino. Il ferito in scooter ricoverato in Rianimazione

La polizia locale ha identificato e denunciato l’uomo che ieri sera ha travolto un uomo in scooter per poi fuggire. Gli inquirenti sono riusciti a rintracciare la vettura e una volta scoperta l’identità del proprietario lo hanno raggiunto e denunciato per omissione di soccorso.

Secondo una prima ricostruzione pare che l’uomo, un 30enne piacentino, stesse viaggiando in via Rigolli al volante di una Fiat 500 quando, per motivi da chiarire, ha colpito lo scooter su cui viaggiava un uomo di 30 anni di origini sudamericane. In seguito all’impatto, il 30enne in scooter è stato sbalzato dal mezzo finendo contro un’altra vettura in transito.

Il 118 ha trasportato il ferito al pronto soccorso di Piacenza, ma considerate le sue condizioni, i medici hanno optato per il trasferimento all’Ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Come detto la polizia locale ha denunciato il piacentino per omissione di soccorso e lesioni gravi.