Schianto frontale in tangenziale a Fiorenzuola, due feriti gravi

Schianto frontale lungo la tangenziale a Fiorenzuola, due feriti. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Una Fiat Punto condotta da una donna di 45 anni e con un passeggero a bordo si è scontrata con una BMW proveniente dalla direzione opposta.

Se il conducente di quest’ultima vettura è rimasto praticamente illeso, la 45enne e l’altra persona in auto con lei versano invece in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 da Fiorenzuola e da Fidenza. I sanitari hanno condotto la 45enne al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma in ambulanza, mentre il passeggero ha raggiunto lo stesso nosocomio in elicottero.

Sul posto anche i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e le cause del sinistro. Fondamentale il lavoro dei vigili del fuoco che hanno liberato le due persone ferite dall’abitacolo della Punto completamente accartocciato.