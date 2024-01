Farina di insetti in arrivo, le regole. Gallizioli di Coldiretti: “Comparti separati e con un’etichetta ben visibile” – AUDIO

Farina di insetti in arrivo in Italia, Roberto Gallizioli di Coldiretti: “Regole stringenti sulla vendita, etichetta visibile e prodotti messi in comparti separati”. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i decreti che regolano la commercializzazione di prodotti derivati da larve del verme della farina minore (Alphitobius diaperinus), delle larve gialle della farina (Tenebrio molitor), delle locuste migratorie e dei grilli domestici (Acheta domesticus). In Italia nel 2024, dunque, ora è possibile produrre, vendere e acquistare cibi fatti con le farine di questi insetti, la con regole severissime.

Il tema è ancora caldo – commenta il direttore di Coldiretti Piacenza – non è possibile opporsi a una decisione delle Comunità Europea ma ben vengano delle regole precise per informare minuziosamente i cittadini.

Come deve essere l’etichetta

Deve essere ben visibile e informare sulla tipologia d’insetto, la quantità di insetti utilizzata, il paese d’origine e soprattutto le indicazioni ai rischi legati alle reazioni allergiche, che ancora non sono note. In Italia questi prodotti dovranno essere posti in vendita in comporti separati. Quindi saranno ben visibili e segnalati. Inoltre i decreti contengono delle sanzioni importanti per i trasgressori, quindi siamo intervenuti affinché il Governo precisasse bene queste caratteristiche.

Sul web circolano notizie non corrette sulle etichette

Deve essere tutto chiaro e ben visibile. In particolare mettendo in condizioni il consumatore di non essere tratto in inganno. Inoltre io penso che toccheranno anche le tasche dei cittadini perché questi prodotti avranno prezzi piuttosto alti.

In che alimenti si troverà questo tipo di farina

Generalmente dovrebbero essere pane, grissini, barrette ai cereali o pasta. Ribadisco non potranno stare nello stesso scaffale degli altri prodotti.