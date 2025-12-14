Schianto frontale tra due auto nei pressi di Ancarano, tre feriti

Grave incidente stradale ad Ancarano di Rivergaro nella mattinata di domenica 14 dicembre. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente lungo la carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.
Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Il bilancio dell’incidente è di tre persone ferite: una ha riportato lesioni serie ed è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre le altre due hanno riportato contusioni di lieve entità.
Presenti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.