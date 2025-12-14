Punti di vista: “Poco più di una partita d’allenamento”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Tropical Coriano – VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” su Piacenza-Tropical Coriano

L’analisi

La pensavo molto più complicata, invece questa partita casalinga si trasforma in poco più di quello che una volta si chiamava partitella del giovedì. Un Piace ancora una volta incerottato trova subito la collaborazione degli ospiti che rimangono in inferiorità numerica al decimo del primo tempo ed una partita che già sembrava con un padrone solo dall’inizio diventa un esercizio di stile per il Piacenza che arriva alla 4 vittoria consecutiva con 12 reti all’attivo e solo 3 al passivo. Tanti segnali positivi dalla strana coppia offensiva Mustacchio, D’agostino dal rientro dal primo minuto di Taugourdeau dalla conferma di Cabri ancora preferito a Ciuffo e soprattutto di una squadra che ora dà la sensazione di sapere sempre cosa fare e soprattutto come farlo.

Certo gli avversari sono apparsi decisamente poca cosa ma ricordiamoci delle difficoltà che fino ad un mese fa avevamo anche contro quelle squadre di bassa classifica che ora non sembrano più in grado di rappresentare un problema.

La chiosa finale

Sabato l’anticipo di Crema per chiudere in bellezza un girone di andata che sta andando in questa seconda parte decisamente meglio di quando mi aspettassi e per continuare una serie vincente che non vedevamo da anni.

A Crema mi aspetto anche una tifoseria ancora più copiosa rispetto a quella vista a San Giuliano perché anche da questo connubio squadra tifo passa la nostra corsa al vertice. E, perché no, mi aspetto anche che oltre ad un attaccante che è fondamentale, la Società possa pensare anche di allungare una rosa che ad oggi ha solo il problema di essere un filo più corta rispetto alle dirette concorrenti. Franzini dopo Piacenza – Tropical Coriano 4-1: “Siamo stati bravi a rendere la partita più semplice” – AUDIO Piacenza – Tropical Coriano 4-1, tutto facile per i biancorossi al quarto successo consecutivo

