Franzini dopo Piacenza – Tropical Coriano 4-1: “Siamo stati bravi a rendere la partita più semplice” – AUDIO

14 Dicembre 2025 Andrea Crosali Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

L’intervista esclusiva di Radio Sound all’allenatore del Piacenza Calcio Arnaldo Franzini dopo il quarto successo consecutivo dei biancorossi, un netto 4-1 al Tropical Coriano: “Siamo stati bravi a renderla più semplice. Oggi è difficile trovare qualcosa da migliorare a questa squadra”

L’intervista esclusiva ad Arnaldo Franzini dopo Piacenza – Tropical Coriano 4-1

Piacenza – Tropical Coriano 4-1, tutto facile per i biancorossi al quarto successo consecutivo

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover