Scontro tra due biciclette lungo il ponte sul Po, grave un 70enne trasportato a Parma in elicottero

Scontro tra due biciclette lungo il ponte sul Po, grave un uomo. I fatti sono accaduti questo pomeriggio lungo il ponte sul Po. Due uomini stavano viaggiando in bicicletta percorrendo la pista ciclabile che costeggia la carreggiata. Improvvisamente, per motivi da chiarire, i due ciclisti si sono scontrati. In seguito all’urto, uno dei due, un uomo di 70 anni, è caduto rovinosamente a terra battendo violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: considerate le ferite riportate nello scontro tra le due biciclette lungo il ponte sul Po e lo stato di salute del 70enne, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha condotto l’uomo all’ospedale Maggiore di Parma: si trova ricoverato in Rianimazione. Ferite non gravi invece per l’altra persona coinvolta. Dei rilievi si è occupata la polizia locale.

