Le scoppia un petardo in mano, gravi lesioni all’arto per una 35enne. I fatti sono accaduti questa notte e Cortemaggiore. La donna, per festeggiare il nuovo anno, pare abbia deciso di accendere un botto. Quest’ultimo, però, per motivi da chiarire, sarebbe esploso mentre la 35enne lo reggeva ancora in mano. La deflagrazione ha causato gravi lesioni alla mano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto la ragazza al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.