Scuola al via con l’obbligo del Green Pass per i genitori, Caiazzo (Dirigente Scolastica): “Ci sono difficoltà, ma ragionare in un’ottica di condivisione aiuta” – AUDIO

Scuola al via con l’obbligo del Green Pass anche per i genitori, sul tema ha rilasciato una testimonianza su Radio Sound la Dirigente Scolastica del Quinto Circolo Didattico Monica Caiazzo.

“La novità normativa è giunta sabato scorso, quindi per consentire l’inserimento dei bambini della scuola dell’infanzia abbiamo pianificato degli spazi all’esterno. In questo modo i genitori possono accompagnare i loro piccoli. In particolare partecipando a questo momento davvero significativo. Invece l’accoglienza della scuola primaria l’abbiamo fatta direttamente in giardino e la cosa ha funzionato bene. E’ stato bello vedere gli alunni di quinta accompagnare in classe quelli di prima”.

Insegnanti, collaboratori e genitori, come stanno vivendo la situazione dopo l’introduzione del Green Pass obbligatorio?

“Non c’è stato alcun problema particolare e nessuna posizione ideologica che invece avrebbe potuto esserci. Nei genitori è molto presto per fare un commento perché è una cosa ancora molto recente. Cercheremo di pianificare comunque un servizio amministrativo alternativo chi non è munito di Green Pass. Finché il tempo regge lo facciamo nel giardino, poi troveremo comunque il modo per rispondere alle esigenze delle famiglie. Sicuramente ci sono tante difficoltà in questo senso, ma ragionare in un’ottica di condivisione aiuta. Infatti abbiamo fatto molte riunioni incontrando tutti gli 800 genitori, questo secondo me ha aiutato a rendere partecipi anche i familiari sulle scelte della scuola”.

Scuola al via con l’obbligo del Green Pass per i genitori, AUDIO intervista a Monica Caiazzo (Dirigente Scolastica del Quinto Circolo Didattico)