Scuola, aperte le iscrizioni per i servizi mensa e scuolabus

Sono aperte da lunedì 23 giugno e sino a giovedì 31 luglio le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025-2026. Garantito dal Comune di Piacenza, attraverso una ditta esterna, il servizio è previsto per le scuole primarie di Mucinasso, Alberoni, San Lazzaro, Caduti sul Lavoro e Don Minzoni e per le scuole dell’infanzia Andersen (Pittolo) e Gerbido/Borghetto. Per informazioni gli operatori dei servizi scolastici saranno disponibili telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13 e lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 ai seguenti numeri 0523 492553 e 492475. E’ possibile anche scrivere a trasporto@comune.piacenza.it (pagina web www.comune.piacenza.it/it/servizi/scuolabus-iscrizioni-e-pagamenti).

Dal 19 giugno e sino al 10 settembre sono inoltre aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica, sempre per l’anno scolastico 2025/2026. La domanda deve essere presentata qualora si intendano richiedere agevolazioni, riduzioni tariffarie o diete speciali. Gli operatori dei servizi scolastici saranno disponibili telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13 e lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 ai seguenti numeri 0523 492595 492596 492608 492528. E’ possibile anche scrivere a refezioni@comune.piacenza.it (sito web www.comune.piacenza.it/it/servizi/mense-scolastiche-iscrizioni-pagamenti-e-menu).

La procedura di iscrizione per entrambi i servizi si svolgerà esclusivamente online attraverso il portale Ecivis https://piacenza.ecivis.it con le credenziali Spid oppure Cie e deve essere effettuata dai genitori/tutori intestatari dei pagamenti.

