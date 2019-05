La scuola Faustini Frank alla rassegna di teatro della scuola di Serra San Quirico. “Camminando” è il titolo dello spettacolo portato sul palcoscenico del Teatro di serra San Quirico dai ragazzi di Piacenza. Siamo tutti in cammino: abbiamo storie diverse, sogni diversi, mete diverse. O forse no. Camminando ci siamo incontrati e ora facciamo un pezzo di strada insieme. Nel camminare ci sono la scoperta, l’incontro, lo scontro, la gioia e la fatica.

Ma per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare: “guardate le stelle invece dei vostri piedi”. Accompagnati dalle insegnanti Elena Lucchini e Chicoli Loredana, gli studenti e le studentesse hanno riflettuto sul senso della vita offrendo uno spettacolo fresco ed intenso. Un lavoro importante quello che ha dato lo spettacolo come esito; insieme all’operatrice Barbara Beltrani, infatti, i ragazzi hanno sviluppato le competenze emotive e sociali, imparato a riconoscere le proprie emozioni, l’identità personale e di gruppo.



La scuola di Piacenza in occasione dell’edizione 2018 della Rassegna Nazionale di Teatro della Scuola, era stata insignita del “Sipario d’argento” per “L’energia, la convinzione e l’impegno” portati sul palco.

La figura di Giacomo Leopardi

Una parola chiave, “L’infinito”, ed un tema “L’educazione sentimentale e Giacomo Leopardi” per celebrare i 200 anni dell’Infinito (1819-2019) del grande poeta. Due temi che guideranno la 37esima Rassegna nazionale Teatri della Scuola di Serra San Quirico.

Rassegna che si terrà da sabato 27 aprile a sabato 11 maggio 2019, con centinaia di giovani di scuole di ogni ordine e grado di ogni parte d’Italia e da vari paesi d’Europa. La rassegna marchigiana, organizzata da ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, è la più grande kermesse nazionale dedicata al Teatro Educazione.

Costruita ogni anno intorno ad un personaggio guida, per il 2019 la Rassegna Nazionale di Teatro della Scuola approfondisce la necessità di un’educazione alla vita emotiva.

In un tempo e in una società in cui è sempre più difficile parlare di emozioni. La sfida della Rassegna sarà quella di coniugare, attraverso il Teatro Educazione, educazione e sentimento. Come seppe fare il grande poeta recanatese in un continuo afflato di struggete bellezza. L’Educazione Sentimentale, sia nel teatro che nella scuola, sarà la via per la crescita della persona e la realizzazione di una cittadinanza partecipata.

La 37^ Rassegna Nazionale di Teatro della Scuola è un progetto dell’ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, con il sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Marche (Assessorato alla Cultura), l’Amat associazione Marchigiana attività Teatrali, Unione Montana dell’Esino Frasassi, Comune di Serra San Quirico. Gli sponsor sono Togni Acqua Minerale Naturale Oligominerale Frasassi, Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere.

INFO Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, Serra San Quirico Tel 0731 86634 www.atgtp.it