Scuola Genitori, due nuovi incontri il 10 novembre e 1 dicembre – AUDIO

Scuola Genitori, giunta alla sua tredicesima edizione riprende i suoi incontri, saranno venerdi 10 novembre con il pedagogista piacentino Daniele Novara direttore del Centro Psicopedagogico Piacenza e Responsabile scientifico del progetto all‘Istituto Taverna e Venerdì 1 dicembre con la Dottoressa Laura Petrini consulente educativa e formatrice del Cpp. Gli incontri saranno gratuiti e avranno la durata di due ore, sarà diretto a genitori, insegnanti educatori e

Scuola genitori un’istituzione

“La scuola genitori – racconta il pedagogista piacentino e responsabile del CPP Daniele Novara – è un’istituzione che si è diffusa rapidamente sul territorio piacentino e in altre aree e permette ai genitori di avere quei basilari, minimi essenziali, per gestire al meglio la crescita dei loro cuccioli. Ottenendo così con le mosse giuste. dei risultati soddisfacenti perchè oggi educare i figli è diventato difficile e se poi si hanno le informazioni sbagliate, risulta ancora più complicato. La scuola quindi genitori rappresenta un’occasione importante per riuscire a fare bene questo antichissimo mestiere che va imparato come tutte le cose”.

Audio intervista con il pedagogista piacentino Daniele Novara

Scuola genitori, venerdì 10 novembre ore 21

“Ho pensato di tronare in pista io stesso – anticipa Daniele Novara – come già accaduto nella scorsa sessione all’ Istituto Giuseppe Taverna, un grande pedagogista dell’ottocento, una struttura che rappresenta per me anche un piacevole ricordo perchè ho frequentato i primi anni del mio percorso scolastico proprio li. Parliamo con i genitori, che mi aspetto numerosi come lo scorso anno, di un tema centrale, strategico direi, “Educare i figli senza il peso dei tasti dolenti” ossia tendiamo a trasferire sui nostri figli un eccesso di emozioni e di storie del nostro passato come se quello che non abbiamo avuto, dobbiamo necessariamente darlo.

Faccio un esempio banale, i miei genitori sono stati tirchi io con i miei figli sarò ultra generoso. Agire così non è possibile, è come se quello che ci è accaduto durante l’infanzia diventa il regolatore delle azioni educative con i figli. Per cui la strategia è superare i tasti dolenti. Educando quindi i nostri figli senza il peso del nostro passato, facendo invece le scelte giuste che permettono ai bamini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze di affrontare le sfide della vita con tutte le loro risorse, liberati dalle incombenze dei loro genitori, dei loro sensi di colpa e da tutti i pesi del passato.

Scuola genitori, venerdì 1 dicembre

“L’incontro di venerdì primo dicembre – anticipa Novara – lo terrà la Dottoressa Laura Petrini il tema sarà anche in questo caso molto interessante, il digitale a scuola e in famiglia ci diamo delle regole? L’invadenza dei videoschermi del digitale, degli smartphone, dei tablet e degli altri device, occorre che abbia una regolamentazione, non possiamo demonizzare la tecnologia, ma va ribadito che quello che vale per un adulto, non può valere per un bambino o una bambina, ogni cosa ha il suo tempo. Esiste una misura legata proprio all’età per cui una gestione competente del digitale significa innanzitutto recuperare il proprio ruolo educativo. La responsabilità genitoriale si traduce nella definizione di regole, limiti e opportunità.

Due incontri da non perdere

“Saranno dunque due incontri – ricorda Novara – a cui i genitori non dovrebbero mancare perchè si potranno conoscere il perimetro in cui fare le scelte giuste.

Informazioni

Gli incontri saranno a titolo gratuito la prenotazione non è tassativa ma consigliata in quanto i posti sono limitati. Venerdi 10 novembre alla Scuola Giuseppe Taverna alle ore 20,45, in via Tevrna 110 a Piacenza, venerdi 1 dicemre sempre alle ore 20,45, alla Scuola Secondaria di Primo grado Dante Carducci in via Camillo Piatti 9 a Piacenza. Le informazioni alla mail scuola.genitori@cppp.it