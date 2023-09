Reati in calo del 7%, ma il sindaco Tarasconi chiede i militari in strada. Scuola: forze dell’ordine a presidio degli istituti

Si è tenuta oggi, presieduta dal Prefetto Daniela Lupo, una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, particolarmente dedicata all’inizio dell’anno scolastico, con un’ulteriore sensibilizzazione dei servizi di prevenzione e controllo e la valutazione di eventuali interventi migliorativi in tema di sicurezza urbana, per le aree a maggior rischio.

All’incontro hanno partecipato il Vicepresidente della Provincia, il Sindaco di Piacenza, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e Guardia di Finanza.

Forze dell’ordine a presidio delle scuole

È stata esaminata l’efficacia del Piano Coordinato di Controllo del Territorio, confermando il dispositivo dei servizi che vede la Polizia di Stato impegnata presso gli istituti superiori e le polizie locali presso le scuole elementari, con il supporto dei Carabinieri in provincia.

Con riferimento alla temporanea collocazione di alcune classi dei licei Colombini e Respighi presso un’area appositamente attrezzata di Viale Malta, è stato previsto per la prima settimana di lezioni un presidio della Polizia Locale e della Polizia provinciale per regolare i flussi di entrata e di uscita degli studenti.

Al riguardo, anche attraverso i referenti della Consulta, è stata raccomandata l’adeguata informazione degli studenti in merito all’orario del trasporto pubblico, che sarà oggetto di attenta osservazione al fine di prevenire e risolvere eventuali disservizi.

Reati in calo nel Piacentino

Nella seconda parte, con la partecipazione del Sindaco di Piacenza, è stato esaminato l’andamento della delittuosità in base ai dati relativi al primo semestre 2023, con particolare riferimento al Comune Capoluogo. Dati che lasciano presagire un apprezzabile ulteriore miglioramento della situazione che, a partire dall’anno 2013, ha registrato una costante flessione dei reati commessi: -15,9% nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2022.

In dettaglio, nell’anno 2022 nel Capoluogo si è confermato il trend in diminuzione della delittuosità con la commissione di 5.388 reati, a fronte dei 5.940 nel 2021, con una contrazione pari al – 9,2% e al -12,17% rispetto alla media degli ultimi dodici anni pari a n. 6.135 delitti, che ha visto il proprio picco nel 2013 con il dato di n. 7.894.

Il 1° semestre di quest’anno segna nell’intera provincia una flessione della delittuosità del -6,93% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

La richiesta del sindaco: “Militari in strada”

Il Sindaco ha preso atto del trend in diminuzione dell’indice di delittuosità e dell’assenza di obiettivi sensibili con vigilanza fissa e, nell’esprimere apprezzamento per quanto fatto sul territorio, ha ritenuto comunque di rappresentare al tavolo la preoccupazione dei propri cittadini in ragione anche del contesto nazionale, formulando la richiesta dell’impiego dei militari nell’ambito di Strade Sicure, sia pure limitatamente all’area della stazione – peraltro già oggetto di servizi straordinari anche ad alto impatto – e in subordine l’incremento degli organici delle forze di polizia.

La richiesta sarà inoltrata al Ministero dell’Interno.

Per quanto attiene la prevenzione delle truffe agli anziani, il Ministero dell’Interno ha destinato per l’anno 2023 al comune Capoluogo l’importo di € 17.218,40 per la realizzazione di campagne di tipo informativo/divulgativo e formativo, misure di prossimità nonché interventi di supporto, anche psicologico, alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio.

Proseguirà intanto la programmazione di incontri volti a cogliere e valorizzare il contributo di tutte le componenti al sistema di sicurezza partecipata, in continuo potenziamento.