Seguita e molestata in piena notte mentre torna da lavoro, attimi di terrore per una 24enne

Pedinata e molestata in piena notte. I fatti sono accaduti il 31 ottobre. Una ragazza di 24 anni aveva terminato di lavorare all’interno di un bar lungo il Corso ed era uscita dal locale per raggiungere a piedi la propria auto. A un certo punto si è accorta di essere seguita.

Non c’era nessun altro in giro a quell’ora e le intenzioni dell’uomo erano evidentemente rivolte alla giovane. Fortunatamente a un certo punto la 24enne si è imbattuta in un gruppo di ragazzi ai quali ha chiesto aiuto. A quel punto il sospetto si è allontanato.

Giusto ieri il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Sara Soresi, aveva chiesto in una nota di garantire parcheggi vicini al posto di lavoro per le donne costrette a lavorare fino a tardi.