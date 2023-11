Aggressioni e molestie, Soresi (FdI): “Permettere a donne e ragazze di parcheggiare vicino ai luoghi di lavoro”

Molti dei dipendenti – soprattutto donne e ragazze – che svolgono attività lavorativa, in orario notturno, in favore di attività commerciali site nel centro cittadino, non potendo accedere in ztl, sono costretti a posteggiare i propri mezzi a notevole distanza rispetto al luogo di lavoro. Questa circostanza pone non pochi disagi: in più occasioni, infatti, giovani dipendenti sono state oggetto di aggressione o tentata aggressione e, in ogni caso, la paura di poter essere vittima di episodi spiacevoli è sempre presente.

Per questo Sara Soresi – capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale – ha presentato un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione di prendere in considerazione la problematica ed individuare soluzioni idonee che possano tutelare l’incolumità dei predetti dipendenti.

Percezione di insicurezza

“Soprattutto nell’ultimo periodo, osserva Soresi, Piacenza è teatro di episodi di degrado ed insicurezza: tentati stupri, aggressioni e risse sono, ormai – e purtroppo – all’ordine del giorno: risale a nemmeno un mese fa la rissa – che ha coinvolto oltre cinque persone – avvenuta sul Pubblico Passeggio. Anche il triste episodio afferente al tentato stupro è stato consumato in centro città (Via Scalabrini) e, sempre nel centro cittadino, si sono – nei mesi – verificati diversi episodi di aggressione/tentata aggressione, risse. La percezione di insicurezza dei cittadini risulta sempre maggiore tanto che, soprattutto le donne e le ragazze, qualora debbano recarsi all’esterno in tarda serata, sono solite farsi accompagnare da amici o membri della propria famiglia”.

Molte attività chiudono a tarda notte

“Nel centro cittadino – prosegue la capo gruppo – esistono diverse attività commerciali (bar, pub, pizzerie, ristoranti ecc.) che rimangono aperte sino a notte fonda: l’orario di chiusura può variare dalle ore 00,00 alle ore 4,00. I dipendenti e, soprattutto, le dipendenti delle predette attività commerciali, iniziando a prestare la loro attività lavorativa in orario antecedente le ore 19,00 (orario di apertura della z.t.l.) non hanno la possibilità di accedere alle zone a traffico limitato e, conseguentemente, sono costretti a posteggiare la propria automobile in parcheggi situati lontano dal luogo di lavoro e, spesso, bui e poco frequentati. Purtroppo è già capitato che alcune dipendenti, nel tragitto percorso per giungere alla propria automobile, siano state oggetto di tentativi di aggressione e, di conseguenza, sono oggi solite farsi venire a prendere – a fine turno – da amici o parenti”.

Soresi, a mezzo dell’interrogazione, chiede dunque all’Amministrazione di individuare una soluzione alle predette problematiche, per esempio considerando la possibilità di permettere, a coloro che svolgono orario lavorativo notturno alle dipendenze di attività commerciali del centro cittadino, di poter accedere alla z.t.l. o di poter beneficiare di un servizio bus/taxi navetta o, comunque, qualsivoglia altra soluzione che possa rispondere all’esigenza di sicurezza di queste persone.