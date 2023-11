Estate di San Martino, nel centro di Piacenza il 5 novembre sfilata medievale, giochi, shopping e beneficenza

Sfilata medievale, giochi, shopping e beneficenza,: il centro storico di Piacenza si accende domenica 5 novembre con l’Estate di San Martino. L’iniziativa si svilupperà tra Piazza Cavalli e Piazza Duomo, dalle 8.30 alle 18.30: si potranno acquistare prodotti agroalimentari e di artigianato di qualità e intrattenersi con performance di artisti di strada, mentre i più piccoli potranno invece divertirsi coi “giochi di una volta”.

Spazio anche ad iniziative di beneficenza, con lo stand della Croce Bianca. In piazza Duomo, in particolare, ci saranno decine di espositori tra artigianato ed enogastronomia, i Giochi di una volta e la castagnata benefica organizzata dai volontari della Proloco di San Pietro in Cerro. Anche piazza Cavalli accoglierà numerosi espositori selezionati per la gioia degli appassionati di shopping, mentre in largo Battisti – davanti al negozio Bulla Sport – ci sarà lo stand della Croce Bianca, allestito con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’associazione di soccorso, ma anche per attirare nuovi volontari.



Particolare e molto atteso invece l’evento “Corteo delle Dame Viscontee”, che prenderà il via alle 15.30 da via Roma (all’altezza dell’incrocio con via Pozzo) per poi giungere in piazza Cavalli alle 16.30 ed esibirsi sino alle 17 e 45 in uno spettacolo tra leggenda e storia, con fantastiche scenografie, suoni di chiarine e rulli di tamburi, danze ed emozioni, per trasformare la piazza in una vera e propria corte rinascimentale.

L’evento vede in prima fila l’associazione Mercanti di Qualità di Piacenza, Unione Commercianti e la Federazione Italiana Venditori Ambulanti Piacenza, in collaborazione con il Comune di Piacenza, Confesercenti Piacenza, Cna Piacenza e le associazioni Vita in Centro a Piacenza e Quartiere Roma.

Estate di San Martino, le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione “Estate di San Martino”, domenica 5 novembre si renderanno necessarie alcune limitazioni al traffico.

Dalle ore 6 del mattino alle 21, sarà vietata la circolazione nel tratto di via Chiapponi tra via Sopramuro e piazza Duomo, in via Daveri, via Savini, via San Donnino, nel tratto di via Sopramuro tra via San Donnino e via Frasi, nel tratto di via Romagnosi tra via Carducci e piazza Duomo, in vicolo del Pavone e via San Giuliano: dal provvedimento sono esclusi unicamente i residenti, dimoranti, fruitori di posti auto privati e mezzi di soccorso, che potranno percorrere le vie citate con la massima cautela.

Contestualmente varrà senza eccezioni, per tutti, il divieto di transito in piazza Duomo, nel tratto di via Cavour tra via Romagnosi e via XX Settembre, nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra largo Battisti e via XX Settembre, sul lato nord e lato est di piazza Cavalli, in piazza Mercanti, nel tratto di via Pace tra vicolo del Tarocco e i Chiostrini del Duomo, in via Legnano e vicolo Pazzarelli. I mezzi del trasporto pubblico locale potranno circolare lungo le direttrici via Cavour – via Roma (in direzione di via Borghetto) e da corso Garibaldi verso piazza Sant’Antonino.

Sarà in vigore dalle 6 alle 24 di domenica 5 novembre, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati per 20 posteggi in via Maculani e 30 ai Chiostri del Duomo, nonché in via Legnano, via Pace, piazza Duomo, via Cavour (tra via Romagnosi e via XX Settembre) e via Daveri. Unicamente gli organizzatori della manifestazione, esponendo l’apposito contrassegno identificativo sul parabrezza, potranno parcheggiare in tali spazi.