Serate letterarie di Travo, il 21 luglio ospite lo scrittore Paolo Roversi

La rassegna culturale dell’estate di Travo prosegue giovedì 21 luglio con un appuntamento imperdibile per gli amanti del giallo.

Alle Serate letterarie arriva lo scrittore Paolo Roversi che, in dialogo con Gabriele Dadati, presenterà l’ultimo capitolo della serie che ha come protagonista il suo alter ego letterario, il giornalista hacher Enrico Radeschi in sella alla sua inseparabile Vespa.

L’eleganza del killer, uscito nel 2022 per Marsilio, vede Radeschi indagare in una serie di omicidi che insanguinano Milano, una città multiforme, che dietro le eleganti vie dello shopping e i locali alla moda, nasconde i traffici delle bande criminali che fanno affari con la droga.

Insieme a Radeschi, ci sono il Danese, l’amico squinternato ma fedele, e il vice questore della Sezione Mobile di Milano Loris Sebastiani, che sfrutta Radeschi per le sue capacità informatiche e lo ripaga fornendogli notizie in anteprima per il portale MilanoNera.

L’appuntamento è alle ore 21.15 nella piazzetta dell’asilo di via Borgo Est. L’ingresso è gratuito.