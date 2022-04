Seregno – Piacenza 2-2, biancorossi noni: affronteranno a Vercelli la Juve U23 ai playoff

Il Piacenza pareggia 2-2 a Seregno e chiude al nono posto il campionato. Sembra tutto facile per i biancorossi, pur privi dello squalificato Cesarini. Ospiti in vantaggio già all’8′ con Dubickas. Il Raddoppio al 13′ con Nava. Tanta qualità per i ragazzi di Scazzola, nell’occasione guidati da Greco per la squalifica del tecnico, e tante anche le chance di chiudere la gara, nono sfruttate però dal Piacenza.

Negli ultimi 10 minuti, con l’ottavo posto ormai in tasca la partita cambia. Pratelli si fa infilare da un bel calcio di punizione di Cocco all’83’. Due minuti più tardi da posizione defilata è Signorile a siglare il gol del pareggio dei locali.

Il Piacenza affronterà la Juventus a Alessandria con un solo risultato a disposizione per passare il turno: dovrà vincere nei 90′, con il pareggio infatti sarebbe la formazione U23 della Vecchia Signore a proseguire.

La partita

Secondo tempo

85′ Signorile infila ancora Pratelli, in ritardo anche rispetto a questo tiro. Seregno – Piacenza 2-2

83′ Il Seregno riapre la partita con una punizione di Cocco

Nel Piacenza entrano Marino ed Armini

72′ Calcio di punizione molto interessante per il Piacenza. E Lamesta trova la traversa! Rossi si ritrova il pallone tra i piedi, ma incredibilmente fallisce il tap-in.

65′ Esce Dubickas entra Rillo

53′ Lamesta cambia gioco per Gonzi, quest’ultimo prova il tiro a giro che esce di mezzo metro alla destra di Lupu.

Entrano Lamesta e Rossi, fuori Munari e Rabbi per il Piacenza

Primo tempo

Finisce il primo tempo: gara a senso unico. Il Piacenza conduce per 2-0 con i gol di Dubickas e Nava, ma i biancorossi sono andati a più riprese vicini anche al terzo gol.

41′ Colpo di testa di Marino, tutto semplice per Pratelli.

32′ Primo corner per il Seregno. Pallone centrale, Nava colpisce di testa ad uscire.

30′ Altra grandissima occasione per il Piacenza. Rabbi entra in area, salta un difensore, ma non riesce a concludere a rete, colpisce malissimo ed è tutto facile per il portiere.

27′ Dell’Agnello sfrutta l’appoggio di Marino: entra in area e prova la conclusione, ma la palla finisce abbondantemente a lato.

16′ Prima occasione per il Seregno con Invernizzi che sfrutta un’indecisione di Marchi (per la verità sul difensore del Piacenza sembrava esserci fallo netto). Palla alta sopra la traversa.

Munari entra in area di rigore, si trova a tu per tu con Lupu, serve Rabbi che però si fa anticipare dal portiere. Biancorossi vicinissimi al 3-0.

13′ Il Piacenza raddoppia! Cross di Giordano per Munari che appoggia per Nava che calcia verso l’angolo più lontano. Seregno – Piacenza 0-2

10′ Il Piacenza ora preme per il raddoppio con Rabbi che cade in area di rigore, ma l’arbitro non concede il penalty

9′ Dubickas entra in area e serve Rabbi che si fa anticipare sul più bello.

7‘ Piacenza in vantaggio! Suljic recupera palla e dalla trequarti serve Dubickas che appoggia quel tanto che basta per ingannare Lupu. Seregno – Piacenza 0-1

3′ Calcio di punizione per il Piacenza, vicino all’out di sinistra, zona trequarti. Sulla ribattuta Munari prova il tiro dai 30 metri, ma la conclusione viene ribattuta dai locali.

3′ Ammonito Galeotafiore per fallo su Gonzi.

1′ Subito un tiro in porta da parte del Seregno con Marino: palla abbondantemente sopra la traversa.

Iniziata la partita, Piacenza in maglia bianca

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Pratelli, Parisi, Nava, Tafa, Marchi, Giordano, Gonzi, Castiglia, Suljic, Munari, Dubickas, Rabbi

Seregno (3-5-2): Lupu, Galeotafiore, Vitale. Rossi, Gemignani, Jimenez, Zoia, Invernizzi, Ze Gomes, Dell’Agnello. All.: Cau.