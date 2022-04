Serie B2 – Pallavolo Sangiorgio prosegue la maledizione contro Mirandola

La Pallavolo Sangiorgio non sorride nell’ultima trasferta stagionale. Da Mirandola contro la Volley Stadium arriva una sconfitta per 3-1.

Si ferma a quattro, dunque, la striscia di vittorie consecutive per la formazione di coach Matteo Capra. La Pallavolo Sangiorgio scende in campo con Perini-Hodzic, Gilioli-Marc, Zoppi-D’Adamo e Galelli libero ma l’inizio dell’incontro è stato favorevole alle padrone di casa (9-2, time out Sangio), nonostante i vari tentativi di recupero la Volley Stadium chiude 25-15.

La musica non cambia nel secondo set, vinto agevolmente dalle mirandolesi ma nel terzo coach Capra gioca la carta D’Adamo opposta. Il set è equilibrato sino al 17-17, le albicelesti sterzano nel finale portandosi sul 19-22 e chiudono, 21-25.

La gara sembrava riaperta, nel quarto parziale. Dopo un primo equilibrio alcuni errori in attacco della Sangiorgio consegnano il successo alle avversarie.

La gara tra le gialloblù modenesi e la Pallavolo Sangiorgio ha avuto come spettatrice d’eccezione Vittoria Prandi, alzatrice dell’Unionvolley Pinerolo neopromossa in A1.

Volley Stadium Mirandola-Pallavolo Sangiorgio 3-1

(25-15, 25-17, 23-25, 25-18)

Volley Stadium: Natali 22, Sala 6, Poltronieri 8, B. Calanca (L), Cucereanu, Moretti 6, Perani 1, Cardinali, Galli (L), Bignardi, Orlandini, 6, M. Calanca, Raimondi, Bernardoni 7. All. Molinari.

Pallavolo Sangiorgio: Tacchini, Errico, Perini 2,, Gilioli 10, Molinari 2, Galelli (l), Salimbeni 2, Tonini 16, Viaroli (L), Zoppi 2,Hodzi 2, Marc 1, D’Adamo 3. All. Capra.

Risultati

Tomolpack Marudo-Galaxy Inzani Parma 0-3; Arbor Interclays-Cr Transport Ripalta Cremasca 3-2; Volley Stadium-Pallavolo Sangiorgio 3-1; Ass. Sport Corlo-Tieffe San Damaso 2-3; Vam-Ltp Vap Uyba 1-3; riposa: Rubierese Volley

Classifica

Tieffe Serv. San Damaso, Rubierese Volley 41 punti; Volley Stadium Mirandola 39; Cr Transport Ripalta, Arbor Reggio Emilia 35; Pallavolo Sangiorgio 33; Ass. Sport Corlo 30; Tomolpack Marudo 28; Galaxy Inzani Volley 22; Ltp Vap Ubya Piacenza 4; Volley Academy Modena 0.