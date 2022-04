Seregno – Piacenza, ultimo assalto biancorosso all’ottavo posto

Archiviata la sconfitta casalinga con la FeralpiSalò, il Piacenza si appresta a giocare l’ultima partita di campionato prima di affrontare i playoff. I biancorossi domenica saranno di scena a Seregno, squadra che è ancora in lotta per la salvezza.

I biancorossi, sicuri dei playoff da due turni, ambiscono a migliorare la classifica da nono ad ottavo posto. L’ottavo posto garantirebbe infatti alla truppa di Scazzola due risultati su tre. Con il pareggio al termine dei 90’ i piacentini passerebbero al turno successivo. Qualificandosi come noni, invece, i biancorossi sarebbero costretti a vincere la prima gara.

Per scavalcare la Juventus Under 23 in classifica il Piacenza non ha scelta: deve battere il Seregno al “Ferruccio” e sperare in una sconfitta dei bianconeri con il Legnago.

Scazzola e Cesarini, due assenze pesanti

Il tecnico ed il giocatore hanno rimediato tre turni di squalifica. L’inspiegabile nervosismo della scorsa settimana ha portato il capitano a colpire con uno schiaffo un avversario. Durissima la sanzione disciplinare anche nei confronti del tecnico, che aveva rimediato il rosso dopo aver protestato e spintonato un giocatore del Salò. Il primo è il giocatore chiave in campo, il secondo con i suoi consigli è fondamentale. Entrambi mancheranno sia contro il Seregno, sia ai playoff contro la Juventus e per il Piacenza questo è un vero peccato.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Tintori, Parisi, Nava, Cosenza, Giordano, Gonzi, Castiglia, Suljic, Munari, Dubickas, Rabbi

L’ultimo turno di campionato

Albinoleffe – Trento

FeralpiSalò – Renate

Fiorenzuola – Giana

Juventus – Legnago

Mantova – Pro Vercelli

Padova – Virtus Verona

Pergolettese – Pro Patria

Pro Sesto – Lecco

Seregno – Piacenza

Triestina – Sudtirol

L’estate si tinge di biancorosso

L’estate si tinge di biancorosso con i camp del Piacenza Calcio. La società è lieta di comunicare che quest’anno saranno organizzati due camp estivi per immergersi nel mondo biancorosso. In entrambi i camp i ragazzi saranno seguiti da istruttori qualificati del Piacenza Calcio.

La grande novità è il Piacenza Calcio Football Camp, organizzato in collaborazione con Movisport, che si svolgerà tra il 26 giugno e il 9 luglio presso il campo sportivo di Rivazzano Terme. Inoltre saranno utilizzate come base le strutture ricettive e d’animazione di Salice Terme. Le iscrizioni saranno aperte ai ragazzi nati fra il 2008 e il 2015. Gli allenamenti saranno coordinati dall’allenatore dell’Under 15 del Piacenza Calcio, Francesco Bertolini.

Inoltre da giugno torna in città il camp organizzato dal Piacenza Calcio in collaborazione con la storica società Canottieri Vittorino da Feltre. Un camp multisport che avrà però un’accezione prevalentemente calcistica, con gli allenamenti che saranno coordinati dal mister dell’Under 11 del Piacenza Calcio, Elia Massimini.