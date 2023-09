Serie A2 – Federico Bonacini convince l’Assigeco Piacenza: ufficiale la firma fino al termine della stagione

A poco meno di due settimane dall’inizio del campionato arrivano importanti novità sul fronte dell’Assigeco Piacenza: la società è infatti lieta di annunciare in data odierna l’estensione del contratto fino al termine della stagione con l’atleta classe 1999 Federico Bonacini. Il play-guardia di 190cm era stato firmato lo scorso mese con un contratto mensile per aiutare i biancorossoblu nella fase di preparazione visto il perdurare dei problemi fisici di capitan Sabatini, mettendosi subito a disposizione dello staff e portando in dote un altissimo livello di intensità difensiva oltre a mettere in mostra tutte le sue qualità da realizzatore. Prolungare il rapporto è stata quindi una scelta semplice per la società, con il giocatore che si appresta a vestire la quinta maglia in Serie A2 dopo le precedenti esperienze a Rieti, Trapani, Bakery Piacenza e Ravenna:

“Far parte di questa società per me è un onore, e quindi vorrei ringraziare il presidente Curioni e coach Salieri per avermi dato questa opportunità. Sono già inserito nei meccanismi di gioco e nel gruppo e credo che la squadra sia competitiva e che possa giocarsela alla pari contro tutti. Non vedo l’ora di vedere esultare i nostri tifosi al palazzetto”.

Le parole di Salieri

“Bonacini completa perfettamente il reparto esterni. È un ottimo acquisto perché aggiunge profondità, garra e atletismo, oltre al fatto che può coprire più ruoli. Ha avuto da subito un ottimo impatto in campo e si è inserito benissimo nel gruppo”.

Dello stesso pensiero è anche il direttore sportivo Alessandro Pagani

“Appena abbiamo notato il prolungarsi dei problemi fisici di Sabatini ci siamo guardati intorno e abbiamo colto al volo l’opportunità di portare in prova per un mese un giocatore come Federico. Fin dal primo giorno si è distinto per la sua energia e l’estrema intensità difensiva che avevamo già visto nella sua precedente esperienza alla Bakery Piacenza, oltre alla duttilità che lo caratterizza essendo in grado di giocare sia da guardia che da playmaker.