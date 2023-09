Rugby – I risultati del weekend dei Lyons: ottime impressioni da Cadetti e Under 18

Prima uscita molto positiva per la squadra cadetta di Sitav Rugby Lyons, che batte agevolmente il Bologna Rugby Club nella prima amichevole di inizio stagione. 8 mete marcate a fronte di una sola subita per i giovani leoni, che hanno già dimostrato di essere in un ottimo stato di forma e di aver inserito al meglio i tanti nuovi innesti arrivati dal settore giovanile, che quest’anno ha promosso in seniores due annate. La chiave della partita è stata sicuramente la forte difesa messa in campo dai ragazzi di Baracchi e Solari, che ha progressivamente spento ogni iniziativa degli avversari.

Partenza a razzo dei Lyons, che vanno a marcare due volte all’ala con Bolzoni nei primi 12’ di gioco, portandosi sullo 0-14 in apertura. Dopo lo shock iniziale i padroni di casa prendono campo, marcando la propria prima meta al 24’. Dopo di che è praticamente un monologo bianconero, con altre sei mete marcate sia con ottime manovre dei trequarti sia con la potenza degli avanti. Da segnalare la prima uscita in squadra seniores per i giovani Amir Ali, Oppizzi Andrea, Fornasari, Cassinari, Zucchini e Bosoni, a segno con una meta per bagnare l’esordio.

La prossima uscita in amichevole per i bianconeri sarà domenica 24 settembre contro i Centurioni Lumezzane, in vista dell’inizio del campionato l’8 ottobre.

Emilbanca Bologna Rugby Club vs Rugby Lyons 7 – 52

Tabellino: 4’ m Bolzoni tr Groppelli N, 12’ m Bolzoni tr Groppelli N, 24’ m Bologna tr., 31’ m Profiti tr Groppelli N, 41’ m Bosoni tr Groppelli N., 45’ m Groppelli N, 56’ m Borghi tr Groppelli N, 59’ m Perazzoli tr Groppelli N, 67’ m Borghi

Sitav Rugby Lyons: Spezia L., Ugolotti, Bassi G, Oppizzi D, Bolzoni, Groppelli N, Tasha, Bellani, Oppizzi A, Perazzoli, Pozzoli, Cazzarini, Espinoza, Lanzani, Cantù

Sono entrati: Amir Ali, Bosoni, Groppelli G, Borghi, Petrusic, Bellani, Bongiorni, Fornasari, Cassinari, Cipriano, Zucchini, Profiti

Allenatori: Baracchi, Solari

L’Under 18

Buona anche la seconda per l’Under 18 di Emilbanca Rugby Lyons, che desta ottime impressioni anche nella seconda amichevole precampionato, disputata sul campo dei Rangers Vicenza. I giovani Leoni avrebbero dovuto affrontare il primo turno di Barrage per l’accesso al Campionato Nazionale, ma la rinuncia del Roma Sud ha portato all’organizzazione di questo incontro, in cui la richiesta degli allenatori è stata quella di giocare una partita “vera”, come se fosse effettivamente uno scontro diretto di spareggio.

La partita è stata molto combattuta, con i Lyons che sono riusciti a piegare la resistenza dei Rangers Vicenza facendo affidamento su un ottimo rendimento in mischia e rimessa laterale, che ha permesso di mettere in avanzamento la squadra. La prestazione è stata positiva a tutto tondo, con i giovani Leoni che si sono resi pericolosi anche negli spazi allargati con i propri trequarti, ma spesso hanno perso il possesso della palla per scelte forzate o eccessiva frenesia. Ottima anche la gestione strategica della partita, con i bianconeri che si sono calati nell’incontro a pieno decidendo in più occasioni di cercare la via dei pali su calcio di punizione, come si sarebbe fatto in una partita di barrage. In particolare, dopo la seconda mete dei padroni di casa, sul punteggio di 14-12, i bianconeri sono stati bravi a rimanere concentrati e rispondere con due calci piazzati, riportandosi sopra di 8 punti in pochi minuti. Nota negativa la disciplina, con i Lyons che si sono visti fischiare 12 calci di punizione nei primi 30′ più un cartellino giallo, che non ha permesso ai Leoni di giocare con continuità nel campo avversario regalando palloni ai Rangers.

Un test sicuramente molto utile in vista della prossima partita contro il Rugby Parma nel prossimo turno di Barrage, decisiva per l’accesso al Campionato Nazionale.

Rangers Vicenza vs Emilbanca Rugby Lyons 19-28

Marcatori Lyons

Mete: 1 Belforti, 1 Ziliani, 1 Camoni

Trasformazioni: 1 Russo, 1 Torricella

Calci di punizione: 3 Torricella

Emilbanca Rugby Lyons: Torricella, Belforti, Seminari, Franzoso, Comizzoli; Russo, Viti; Camoni (cap), Mazzocchi, Konte; Pellarini, Isola Fr; D’Onofrio, Mazzoni, Haseeb

Sono entrati: Binati, Marceta, Barbieri, Isola Fi, Pagliafora, Bosoni, Locca, Leddi, Belforti, Cordani, Ziliani, Mutti

Allenatori: Salvetti, Bergamaschi, Mozzani

Under 16

Seconda edizione del torneo “Due Città”, organizzato in occasione dello Sponsor che accomuna la squadra piacentina e quella bolognese. Dopo la bellissima giornata dell’anno scorso, anche quest’anno in campo si sono visti i miglioramenti delle due squadre, le quali hanno espresso un ottimo gioco dandosi filo da torcere a vicenda.

I ragazzi della Under 16 sono usciti dal campo perdenti contro un Bologna in gran forma, in una partita molto combattuta. Qualche errore di troppo ha impedito ai bianconeri di andare in meta e marcare punti, vanificando i grandi sforzi dei giovani leoni. Il primo tempo finisce con solo una meta trasformata dagli avversari, subita solo dopo i 5 minuti iniziali, e un calcio di punizione non facile mancato da parte di Anelli. Nel secondo tempo la squadra riesce a imporsi sempre di più, ma per una ingenuità il Bologna marca la sua seconda meta portando il risultato sul 14-0. Nel finale i bianconeri riescono a reagire con una meta di Peteusic e trasformata da lui stesso, ma la partita finisce 14-7 in favore dei bolognesi.

Domenica 24 settembre inizieranno le partite di barrage per accedere al campionato Élite, con il primo avversario che sarà il Piacenza Rugby.

Trofeo “Due Città” Emilbanca

Bologna Rugby Club vs Emilbanca Rugby Lyons 14 – 7

Formazione: Del Fiol; Tosciri; Anelli; Monici; Rossi; Petrusic; Beghi(Cap); Galuzzi; Mastrorocco; Guglieri; Fontanella; Bonvino; Dotti; Salicelli; Sula.

Entrati: Ferrari Marzio; Manca; Bucellari; Di Somma; Rangoni; Sambin; Turrisi.

Marcature: 5’mt tr Bologna(7-0); secondo tempo; 15’mt tr Bologna(7-0),25’mt Petrusic tr Petrusic(14-7)

Allenatori: Bedini, Rossi, Cemicetti

Under 14

Buona la prima per la nuova Under 14 bianconera, alle prese con un grosso salto di categoria e regolamento rispetto alla scorsa stagione, che conferma la vittoria ottenuta nell’edizione dello scorso anno del Torneo “Due Città” battendo i propri pari età del Bologna Rugby Club. Nonostante i numeri risicati, i giovani leoni hanno disputato un’ottima prova, considerando le sole due settimane di allenamento all’attivo. Positivo l’atteggiamento messo in campo dai piccoli leoni, che hanno fatto vedere tanta voglia di giocare e divertirsi. Gli aspetti su cui lavorare sono ovviamente tanti, ma le 6 mete marcate a 2 dimostrano l’ottima base da cui parte questo gruppo e su cui lo staff tecnico potrà lavorare.

Bologna Rugby Club vs Emilbanca Rugby Lyons 14-35

Marcatori Lyons

Mete: 3 Fornaroli, 1 Folliero, 1 Rossetti, 1 Santi

Trasformazioni: 2 Folliero

Emilbanca Rugby Lyons: Del Fiol, Torrisi M, Santi, Rossetti, Dadati O, Folliero, Tusino, Di Cuia, Romio, Fornaroli, Maggi, Uka, Torrisi S, Catelli, Pea, Dadati G

Allenatori: Groppelli, Dodici, Dimilito