Dopo la splendida vittoria per 3-1 nei quarti di finale contro la Top Secret Ferrara di coach Spiro Leka, l’Assigeco Piacenza torna in campo per la semifinale contro Scafati. Ecco il calendario della serie. Si parte subito questo sabato al PalaMangano di Scafati, palla a due alle ore 20.45 Nei prossimi giorni usciranno tutte le info in merito alla vendita dei biglietti per gara 3 (la prima al PalaBanca).