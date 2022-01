Serie A2 – La Bakery Piacenza arriva al derby senza 4 giocatori, Campanella: “Sfida con noi stessi, daremo tutto” – AUDIO

Federico Campanella ha parlato con i microfoni di RadioSound alla vigilia di Assigeco-Bakery Piacenza: la tredicesima giornata del girone verde di Serie A2. Si gioca domenica pomeriggio alle ore 18:00.

In una situazione del genere è difficile anche preparare un allenamento e reinventare una squadra e dei quintetti che possano avere una logica. Ormai sono delle settimane che non riusciamo ad allenarci in 10: non riusciamo a fare 5 contro 5 e probabilmente non riusciremo ad essere in 10 neanche domenica in panchina.

Ma, nonostante questo, i miei ragazzi si stanno allenando con professionalità e serietà. Più che parlare di tecnica e di tattica, il derby sarà una sfida con noi stessi per dimostrare che anche in mezzo alle difficoltà sappiamo reagire.