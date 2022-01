I giovani senza Super Green Pass non possono fare sport di squadra. Daniele Novara: “Norma discriminatoria, l’isolamento è pericoloso” – AUDIO

Per fare gol serve il vaccino. I giovani, dai 12 anni, senza Super Green Pass non possono giocare e allenarsi con i compagni di squadra. Fino al 10 gennaio bastava il tampone, adesso per fare uno sport di squadra serve aver fatto vaccino anti Covid e chi non ce l’ha rischia di rimanere isolato.

L’ultimo Decreto Legge del Governo Draghi ha stabilito nuove regole scattate lo scorso 10 gennaio per chi è sprovvisto della certificazione rafforzata. In particolare non si può andare in palestra, né piscina, né qualsiasi altra disciplina che si svolge al chiuso. Vietati ai non vaccinati anche gli sport di squadra e attività in centri e circoli sportivi all’aperto e al chiuso. vietati ai non vaccinati, dunque non si potrà ad esempio più giocare a basket o a calcio.

“E’ una delle tante norme restrittive – commenta il noto pedagogista piacentino Daniele Novara – nei confronti dei ragazzi, non ancora dei bimbi ma è probabile che ci si arriverà. L’isolamento, l’impossibilità di fare una vita normale produce molti danni nei giovani. In particolare non avere la possibilità di svolgere attività fisiche agisce in maniera estremamente negativa anche sui risultati scolastici e sulla capacità di vivere con gli altri. Soprattutto producendo l’effetto che stiamo registrando, intendo le depressioni, purtroppo l’aumento anche dei tentativi di suicidio e il ritiro scolastico. Mi sembra una norma discriminatoria da questo punto di vista. Sono decisioni molto discutibili”.

Avete provato più volte a contrastare queste norme che creano differenze nei più giovani

“Sì, con altri colleghi di area epidemiologica ci siamo opposti, ma il livello di ascolto di noi tecnici dell’infanzia e dell’adolescenza è praticamente bassissimo. Quasi pari allo zero. Come è noto questo è un difetto originario dei comitati tecnici dove non ci sono questo tipo di esperti. Tutto il discorso verte solo al contenimento puro e semplice del virus, dimenticando che il concetto di salute, specialmente tra i più giovani, è ben più ampio”.

I giovani senza Super Green Pass non possono fare sport di squadra. AUDIO INTERVISTA al pedagogista piacentino Daniele Novara