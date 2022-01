Serie A2 – La Bakery Piacenza torna in casa contro Torino, Campanella: “Vietato sbagliare l’approccio” – AUDIO

Federico Campanella ha parlato con i microfoni di RadioSound alla vigilia di Bakery Piacenza-Reale Mutua Torino: la diciassettesima giornata del girone verde di Serie A2. Si gioca domenica pomeriggio alle ore 18:00.

Torino è una squadra costruita per stare in alto, composta da giocatori di grande livello. Dovremo essere bravi a mettere in campo tanta energia sia fisica che mentale. La prima cosa che dobbiamo fare è avere l’approccio giusto: l’obiettivo è evitare i passaggi a vuoto visti nel primo quarto a Pistoia. Purtroppo c’è ancora qualche acciacco, però non sarà un nostro alibi.