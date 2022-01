Bakery Piacenza, Campanella: “Primo quarto sotto tono, ci è costato la partita” – AUDIO

Il tecnico della Bakery Piacenza, Federico Campanella, parla ai microfoni di Radio Sound dopo la sconfitta di sabato sera contro Pistoia: “Abbiamo pagato a caro prezzo un primo quarto sotto tono”.

“Facciamo i complimenti a Pistoia, squadra molto forte e completa: si merita il secondo posto. Noi abbiamo pagato la falsa partenza del primo quarto, che ci ha inevitabilmente condizionato. Non è la prima volta che succede: in trasferta purtroppo capita spesso, è un approccio mentale sul quale dobbiamo lavorare.”

“Nell’ultimo mese non siamo riusciti a lavorare a pieno regime, tra infortuni e covid. Le rotazioni delle ultime due partite sono state fortemente influenzate da questi fattori: non è un alibi, ma certamente al momento non siamo al 100%. Guardiamo con fiducia le prossime partite: da metà febbraio affronteremo squadre che hanno il nostro stesso obiettivo salvezza, non sottovalutiamo però anche gli impegni più imminenti.”

“Perin sta recuperando in tempi brevi, anche se in due settimane non ha svolto allenamento. Donzelli ha preso una botta giovedì, si è sacrificato per la squadra ed è sceso in campo. Nei prossimi giorni farà gli esami del caso.”