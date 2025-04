Serie A2 – La Carica dei Bees: 101-82 contro Desio, Fiorenzuola è pronta per il playout

40 minuti prima del termine della stagione regolare e da una appendice playout già scritta per i Fiorenzuola Bees che ospitano una Rimadesio Desio che ha chiara volontà di conquistare 2 punti per alimentare i propri sogni di salvezza diretta.

La cronaca

Colussa e Chiumenti per le due squadre impattano una sfida aperta sul 6-5 al 3’, con i Bees che cercano di correre e non dare punti di riferimento alla squadra lombarda. Voltolini dalla linea della carità realizza il 12-5 chiudendo un break da 8-0.

Ancora Chiumenti con il fade away realizza il 12-9, ma Voltolini dall’arco fa esplodere il PalArquato con una tripla in totale ritmo post circolazione. Perez con la tripla dice 17-14 all’8’, ma Fiorenzuola sembra avere più energia ed entusiasmo nel primo quarto e trova con Seck il 23-14 entrando nell’ultimo minuto di primo quarto. Sabic in isolamento da 3 chiude un ottimo primo quarto gialloblu sul +12. 26-14.

Bottioni con la mancina realizza il 31-16, mentre Chiumenti canta e porta la croce per tenere in vita Desio ad inizio del secondo quarto. 31-18 e timeout Dalmonte. Voltolini corre nuovamente al 14’ per il layup del 35-20, con Galassi che dall’arco fa esultare nuovamente il PalArquato. 40-27 al 17’.

Desio con uno scatto d’ira riesce a tornare a cavallo della doppia cifra di svantaggio grazie a Torgano, ma Colussa da una nuova spallata al match con 5 punti personali consecutivi. 47-33 al 19’. Sul finale di quarto ancora gli ospiti sfruttano un paio di leggerezze dei Bees, ma Negri da 3 chiude il primo tempo sul 50-37.

Secondo tempo

Voltolini scaglia la terza tripla di partita al rientro dall’intervallo (56-41 al 23’), con Chiumenti che dopo Perez tocca la doppia cifra personale in casa Desio. Colussa e Sabic rimangono con la mano calda, ma in casa Desio è Elli nell’area a realizzare il -15 al 27’. 64-49.

Tornari inventa il classico circus shot con fallo subito per il 69-58, con le squadre che vanno all’ultimo intervallo sul +11 per i Bees. Desio con energia trova in Albique e Perez gli uomini che riaccendono un match per larghi tratti a senso unico per i Bees, e al 32’ si trovano sul 69-63 costringendo coach Dalmonte al timeout pieno.

Sabic continua una ottima prova personale con la tripla del 74-65, con Seck che di pura energia cattura il rimbalzo offensivo e in mezzo ad una selva di maglie arancioblu dice 76-67 al 34’. La partita diventa di una intensità quasi da post season; Albique realizza il 2/2 del -6, mentre Bottioni vince il duello contro Mazzoleni, di assoluta fisicità, e dalla lunetta fa 1/2. 82-75 al 37’ e timeout coach Gallazzi.

Bottioni realizza ancora la tripla dall’angolo, mentre Voltolini fa volare Perez con il conseguente 5° personale della guardia di Desio al 37’. Dai liberi è ancora +10 Bees. 87-77. Sabic con una tripla insensata cadendo fuori dal campo, al 38’, chiude la partita con il colpo da cinema di una prestazione personale di assoluto livello. Al PalArquato finisce con un tonante 101-82 per la squadra di coach Dalmonte, con i Bees che si preparano ora al playout dove sarà fondamentale invertire il fattore campo.

Fiorenzuola Bees vs Rimadesio Desio 101-82

(26-14; 50-37; 69-58)

Fiorenzuola Bees: Biorac; Galassi 8; Colussa 13; Bottioni 9; Galli 2; Seck 8; Voltolini 19; Gaye ne; Sabic 32; Bellinaso; Negri 6; Redini 4. All. Dalmonte

Rimadesio Desio: Bartninkas 16; Perez 18; Tornari 9; Chiumenti 11; Torgano 4; Albique 7; Fumagalli 4; Scalfi; Cipolla; Mazzoleni 4; Elli 9; Viviani. All. Gallazzi