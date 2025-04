Serie A2 – Finale amaro per Piacenza: l’Assigeco saluta con la sconfitta interna contro Rieti

Termina con una sconfitta l’ultimo incontro stagionale dell’Assigeco Piacenza, sconfitta tra le mura amiche da una Real Sebastiani Rieti quasi sempre in controllo del match. Restano le buone prestazioni di Serpilli, Querci e Suljanovic, gli ultimi a mollare, ma l’attacco ben bilanciato della formazione reatina rappresenta un ostacolo troppo grande per un’Assigeco in difficoltà fisica e mentale. La partita ha rappresentato l’occasione per i biancorossoblu di salutare i propri tifosi, che l’anno prossimo continueranno a fornire il loro fondamentale supporto alla squadra nel campionato di Serie B nazionale.

Le parole di coach Manzo

“È stata una settimana difficile anche dal punto di vista mentale, siamo arrivati alla partita con poche energie e abbiamo fatto del nostro meglio. Non siamo stati in grado di sostenere il match come volevamo, ma la cosa che più mi preme è ringraziare tutti quelli che quest’anno si sono spesi per i nostri colori. Dalla comunicazione alla logistica, a tutti quelli che lavorano in ufficio, lo staff, Luca, Mattia, il Doc, i giocatori, la società, e tutte le persone che ci hanno permesso di lavorare al meglio in una stagione molto travagliata e difficile. Inoltre, voglio ringraziare i tifosi che ci sono sempre stati vicini, loro sono la vera anima dell’Assigeco”

UCC Assigeco Piacenza – Real Sebstiani Rieti 73-88

(13-26; 18-21; 18-19; 24-22)

UCC Assigeco Piacenza: Saverio Bartoli 7 (2/5, 0/2), Derrick Marks 6 (2/4, 0/3), Michele Serpilli 22 (4/8, 4/6), Michael Gilmore 5 (2/5, 0/4), Federico Bonacini 6 (1/3, 1/3), Ursulo D’Almeida 0 (0/1, 0/0), Nemanja Gajic 0 (0/2, 0/1), Lorenzo Querci 12 (3/6, 2/6), Omer Suljanovic 15 (2/5, 3/4), Gianmarco Fiorillo 0 (0/0, 0/2), Samuele Angeletti 0 (0/1, 0/0), Niccolò Filoni NE. Allenatore: Humberto Alejandro Manzo (assistente: Luca Ogliari)

Real Sebastiani Rieti: Diego Monaldi 11 (1/3, 3/8), Marco Spanghero, Filippo Gallo 6 (3/6, 0/7), Jordan Harris 5 (1/1, 1/2), Lorenzo Piccin 4 (2/5, 0/2), Kenneth Viglianisi 2 (0/0, 0/1), Alvise Sarto 9 (0/1, 3/8), Alexander Cicchetti 12 (4/5, 0/0), Giorgio Piunti 12 (4/4, 1/2), Skylar Spencer 14 (7/10, 0/0). Allenatore: Alessandro Rossi (assistenti: Andrea Ruggieri, Francesco Tricarico)