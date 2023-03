Un’Atletica Piacenza di sofferenza si Campionati italiani di Cross

L’Atletica Piacenza lotta ai Campionati italiani di Corsa Campestre, tenutisi all’interno della Festa del Cross di Gubbio, il week end del 11 12 marzo.

Il sodalizio biancorosso, guidato per l’occasione da Giuliano Fornasari e accompagnato dal presidente Fabrizio Dallavalle, era presente con la squadra Assoluti uomini e con la junior Allegra Santelli.

Allegra ha corso bene i 6 km previsti per la gara Juniores donne, concludendo il difficile e continuo saliscendi in 26’51 con il 57simo posto.

Sfortunata l’avventura della squadra maschile, che non è riuscita a rimanere tra i primi 21 come lo scorso anno. Defezione prima della partenza per Elia Rebecchi, che ha accusato un dolore all’anca prima dell’inizio.

Bene Giovanni Tuzzi, 101simo con 34’10 sul 10km del percorso. Lo seguiva a lunga distanza Filippo Trevisani, piazzatosi poi 181simo con 36’50. Chiudeva il terzetto biancorosso Giacomo Marchesi, 241simo con il tempo di 36’50.

Come si diceva, L’Atletica Piacenza è andata a Gubbio per lottare e cercare di portare a casa un bel risultato. Non è riuscita a doppiare l’impresa dello scorso anno, concludendo oltre il 40simo posto, ma rimangono il bel tentativo e i buoni risultati dei suoi interpreti.