Serie A2 – L’Assigeco Piacenza conferma lo staff atletico: Mattia Raimondi e Nicola Perotti

Due figure sempre disponibili e preparate al servizio della squadra. L’UCC Assigeco Piacenza è lieta di annunciare la conferma del proprio staff atletico, con Mattia Raimondi e Nicola Perotti che continueranno a ricoprire rispettivamente il ruolo di primo e secondo preparatore atletico del team biancorossoblu. Mattia Raimondi è un dottore magistrale laureato con 110 e lode presso l’Università degli Studi di Milano in Scienza, Tecnica e Didattica dello Sport, ed è ormai la colonna portante dell’area atletica Assigeco: è arrivato nel 2016 intraprendendo il ruolo di preparatore atletico del settore giovanile e dal 2017 è diventato responsabile della preparazione fisica della prima squadra.

LEGGI ANCHE: Serie A2 – Nate Grimes nuovo giocatore dell’Assigeco Piacenza

Dal 2015 possiede la qualifica di Preparatore Fisico Nazionale FIP, oltre a diverse certificazioni e attestati in ambito di allenamento, valutazione funzionale e nutrizione, tra le quali troviamo la Certified Basketball Speed Specialist del coach americano Lee Taft e la Functional Movement Screen Level 1 e 2. Nicola Perotti invece è un ex giocatore del vivaio biancorossoblu che vanta anche un’esperienza in prima squadra, esperto di riabilitazione, riatletizzazione e performance atletica, confermato per il terzo anno nel ruolo di Strenght Coach. A livello lavorativo collabora con il Fisiotrade Center di Crema e possiede numerose certificazioni e attestati di specializzazione, tra i quali spicca quello ottenuto con il professore e preparatore atletico NBA Corey Schlesinger.

Alessandro Pagani, direttore sportivo Assigeco Piacenza

“Sono molto contento di poter riconfermare il nostro staff atletico. Mattia si appresta a iniziare la sua nona stagione in Assigeco, lo considero uno dei migliori preparatori a livello nazionale sia per esperienza sia per il fatto che ha sempre lasciato un ottimo ricordo in tutti i giocatori che sono passati in Assigeco, e sono veramente felice possa essere ancora la nostra guida a livello atletico, spesso compie un lavoro lontano dai riflettori ma di fondamentale importanza. Nicola invece sta crescendo molto vicino a Mattia, tra i due si sta creando un’ottima sinergia, e gli auguro di continuare a lavorare con la stessa professionalità di questi anni per affermarsi ulteriormente. A entrambi faccio un grande in bocca al lupo in vista della prossima stagione sportiva”.

Your browser does not support the video tag. Scopri di +