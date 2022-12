Serie A2 – L’Assigeco Piacenza ospita Trapani per chiudere il girone d’andata, Salieri: “Cerchiamo continuità” – AUDIO

È un’Assigeco Piacenza che gode di un buon momento di forma quella che domenica 18 ospiterà alle 17:00 tra le mura di casa la 2B Control Trapani. Il match rappresenterà la conclusione del girone d’andata ed entrambe le squadre inseguono un successo di fondamentale importanza nella corsa playoffs. La sconfitta di qualche settimana fa a Treviglio aveva già lasciato intravedere qualche segnale positivo per Piacenza, e le sensazioni positive sono state pienamente confermate nelle vittorie convincenti ottenute contro Agrigento e JuVi Cremona nei due scontri successivi. Nelle ultime uscite stagionali la squadra è tornata a giocare con entusiasmo, sfoggiando la buona circolazione di palla e il tenace atteggiamento difensivo che ad inizio campionato hanno messo in difficoltà le big del Girone Verde. Contro la JuVi Cremona i biancorossoblu hanno confezionato una prestazione corale, e nonostante l’assenza di Querci i giocatori in uscita dalla panchina hanno dato un contributo maiuscolo, portando a referto ben 40 punti ed esibendo tutte le potenzialità del roster a disposizione di coach Salieri.

Le parole del coach ai microfoni di RadioSound

L’avversario

Dopo la falsa partenza in campionato la società ha optato per la rescissione del contratto della guardia americana De’riante Jenkins – che viaggiava a più di 14 punti di media – e da allora la squadra sembra si stia lentamente rimettendo sui giusti binari. Galvanizzata dalla vittoria casalinga per soli due punti contro Latina, la formazione allenata da coach Parente arriva al PalaBanca con il chiaro obiettivo di riportarsi in corsa per i playoffs, e affronterà l’Assigeco in un match fondamentale per chiudere il girone di andata in maniera positiva. Le guardie titolari saranno Federico Massone – ex Assigeco finora protagonista di una grande stagione da 13 punti, 5 rimbalzi e 5 assist di media – e Gabriele Romeo, giocatore versatile dotato di buoni mezzi fisici e tiro affidabile.

Le ali del quintetto saranno Marco Mollura, capitano e leader emotivo della squadra nato e cresciuto cestisticamente a Trapani, e Roberts Stumbris, ala lettone reduce da un’annata positiva al GTK Gliwice nel campionato polacco. Nella posizione di pivot giocherà Myles Carter, lungo statunitense di grande stazza fisica che vanta una prestigiosa carriera collegiale alla Seattle University. Dalla panchina coach Parente potrà contare su Vincenzo Guaiana, guardia classe 2000 al secondo anno in A2 con Trapani, Kiryl Tsetserukou centro bielorusso che l’anno scorso ha vestito la maglia di Chieti e Marco Rupil, la scorsa stagione protagonista in serie B a Borgomanero. Il reparto giovani della squadra è costituito da Martin Kovachev, Veljko Dancetovic e Giovanni Minore.

Come seguire la partita

La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/)

La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.