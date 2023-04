Serie A2 – L’Assigeco sfiderà la Effe nell’ultima trasferta della fase a orologio – AUDIO

Con i playoffs alle porte, l’Assigeco Piacenza si prepara a disputare l’ultimo match in trasferta della fase ad orologio domenica 30 aprile alle ore 17:00 contro la Fortitudo Bologna. Dopo le sconfitte rimediate contro Udine e Cividale, la Effe è l’unica squadra che i biancorossoblu hanno sconfitto nel Girone Blu, e i ragazzi di coach Salieri cercheranno di conquistare due punti sul prestigioso parquet del PalaDozza.

Una vittoria consentirebbe alla squadra di schiodarsi dall’ultima posizione del Girone Blu, e darebbe una indispensabile iniezione di autostima ai giocatori in vista dell’inizio dei playoffs. Con Sabatini sulla via del recupero e Skeens fuori per il resto della stagione, uno dei protagonisti assoluti della seconda parte della stagione è stato sicuramente Federico Miaschi.

Il classe 2000 cresciuto nelle giovanili della Reyer Venezia è ormai un punto focale della squadra, e un ulteriore crescita del giocatore renderebbe il roster dell’Assigeco ancora più temibile.

“Spero che da qui in poi possiate vedere una versione di me ancora più aggressiva. A inizio anno ci ho

messo un po’ ad adattarmi al nuovo sistema di gioco, poi sono riuscito a sbloccarmi. Ora con l’arrivo dei

playoffs voglio alzare ulteriormente il mio livello di gioco, alzare sempre l’asticella è necessario quando si

arriva ai momenti decisivi della stagione”.

Fortitudo Bologna

Dopo la retrocessione e vari dubbi su una sua eventuale iscrizione al campionato di Serie A2 per questa stagione, la Fortitudo Bologna ha scelto di far parlare il campo conquistando il pass per i playoff già al termine della regular season, chiusa al sesto posto con un record di 12 vittorie e 12 sconfitte.

La formazione guidata da coach Luca Dalmonte, papà di Lorenzo (viceallenatore Assigeco nel 2020/2021) e tra gli allenatori più esperti della categoria, può contare su tutta la classe di capitan Matteo Fantinelli, playmaker con buone doti a rimbalzo e miglior assistman del Girone Rosso, giunto ormai alla quinta stagione in maglia Effe. Il suo compagno di backcourt questa stagione è stato Marcus Thornton, quarantacinquesima scelta al Draft Nba del 2015, ma l’americano non sarà della partita in seguito ad una sospensione per comportamenti non consoni fuori dal rettangolo di gioco.

Negli spot di ala troviamo Pietro Aradori, ex di giornata cresciuto nel settore giovanile Assigeco e con 154 presenze con la nazionale italiana nel curriculum, e Valerio Cucci, pedina importante della cavalcata di Scafati verso la Serie A della passata stagione. Chiude il quintetto Francesco Candussi, arrivato lo scorso mese da Verona e già allenato da coach Dalmonte proprio nella città scaligera. Arma importante di coah Dalmonte sarà lo sloveno Miha Vasl, playmaker che aveva iniziato la stagione a Nardò.

Chiudono il roster l’idolo della “Fossa” Nazzareno Italiano, il lungo classe 1999 Simone Barbante e il giovanissimo Saliou Niang. Il match di andata si è concluso con il punteggio di 91-73 in favore dell’Assigeco, una gara dominata dai biancorossoblu grazie ad un secondo tempo di altissimo livello e ad un’ottima prestazione difensiva di squadra.

Come seguire la partita

La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.