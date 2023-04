Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio serve vincere con Anderlini per conquistare i playoff promozione

Sabato 29 aprile, alle ore 18.30, tra le mura amiche del palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino la Pallavolo San Giorgio affronterà la giovane formazione della Moma Anderlini Modena per accedere ai playoff promozione. Non sarà un impegno facile contro il team modenese, nono in classifica, già salvo, che nell’ultimo turno ha sconfitto la Pallavolo Alsenese per 3-2.

Tuttavia Perini e compagne sono decise a mantenere inviolato il terreno amico in regular season e regalare un successo con ciliegina sulla torta dei playoff promozione a coach Matteo Capra che taglia il traguardo della centesima panchina con la Sangio.

La gara d’andata, giocata lo scorso 26 gennaio, è stata vinta dalle piacentine per 3-2. La schiacciatrice giallobiancoblù Chiara Toni è l’ex di turno, avendo militato nel settore giovanile dell’Anderlini. Dirigeranno l’incontro Simone Scavilla e Gianluca Branca.

Classifica

Fumara Everest MioVolley* 68 punti; Pallavolo San Giorgio 54; Cai Volley Stadium Mirandola 50; Arbor Interclays 42; Davis 2c 41; Volley Inzani 38; Rossetti Market Conad Alsenese 34; Giusto Spirito Rubiera 33; Moma Anderlini Modena 33; Fos Wimore Cvr 31; Pol. Riva 24; Calanca Persiceto 23; Inox Meccanica Rivalta 21 Vtb Aredici Bologna 12.

Verdetti

Fumara MioVolley promossa in B1, Calanca Persiceto, Pol. Riva, Rivalta e Vtb Bologna retrocesse in serie C.