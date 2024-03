Serie A2 – L’Assigeco torna in campo dopo la sosta: in arrivo l’ardua trasferta di Rieti – AUDIO

Dopo una settimana di pausa per le Final Four di Coppa Italia di Serie A2 l’Assigeco Piacenza si prepara a una nuova sfida di fase a orologio nella trasferta laziale contro la Real Sebastiani Rieti. I biancorossoblù torneranno a giocare al PalaSojourner domenica 24 marzo alle 18:00, un match ostico in cui affronteranno la squadra che due settimane fa è uscita trionfante dalla sfida al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna. Per portare a casa due punti servirà una prestazione maiuscola, ma coach Salieri potrà contare su un quintetto base rimodellato che già nelle ultime uscite stagionali ha messo in mostra ottimi risultati.

Le parole di Filoni a Radio Sound

Querci è out

UCC Assigeco Piacenza comunica l’indisponibilità del giocatore Lorenzo Querci per la partita di

domenica contro Real Sebastiani Rieti a causa di un problema muscolare accusato nella partita

contro la Luiss Roma.

Focus su Rieti

Iscritta al campionato di Serie A2 dopo aver comprato il titolo sportivo della Pallacanestro Mantovana, la Real Sebastiani Rieti sta disputando un’eccellente stagione da 17 vittorie e 10 sconfitte. Questo record colloca la squadra allenata da coach Alessandro Rossi al quarto posto in classifica nel Girone Verde, alle spalle di corazzate come Trapani, Cantù e Torino. Reduce da una strepitosa vittoria in trasferta contro la Fortitudo, la formazione laziale affida le chiavi del quintetto all’americano Jazz Johnson, realizzatore micidiale che ha chiuso la regular season con una media di oltre 20 punti a partita.

Al suo fianco giocherà il classe 2002 Lorenzo Piccin, mentre in posizione di ala piccola troveremo Alvise Sarto, ex Casale Monferrato al primo anno a Rieti. I lunghi della Real Sebastiani saranno Davide Raucci, giocatore fisico e versatile, e Dustin Hogue, centro newyorkese che insieme a Johnson compone una delle coppie a stelle e strisce più temibili dell’intera Serie A2. In uscita dalla panchina coach Rossi fa sempre affidamento sul playmaker Marco Spanghero, capitano e cuore pulsante della formazione reatina, oltre che alle guardie Vittorio Nobile e Giacomo Sanguinetti.

Un’altra arma importante a partita in corso è l’ex Fortitudo Nazzareno Italiano, mentre a dare il cambio sotto canestro ci saranno l’italo-serbo Danilo Petrovic, Andrea Ancellotti e Karl Markus Poom, arrivato a stagione in corso da Casale Monferrato.