Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio ritorna alla vittoria contro Soliera e resta in vetta alla classifica

Nonostante la decima posizione in classifica con 21 punti frutto di 7 vittorie e 12 sconfitte, la formazione modenese ha messo in difficoltà, specie nel primo parziale, le giallobiancoblù. Prese le misure la Pallavolo San Giorgio, guidata da una Giulia Gilioli devastante in attacco con 24 palloni messi a terra, dalla regia di Sangiorgi subentrata a gara in corso al posti Erba, prima impatta, poi sorpassa l’avversaria ed infine conquista i tre punti.

Vittoria che risponde ai successi di San Damaso, seconda in solitaria, e Cerea che si è imposta a Mantova contro il Volley Davis 2c, terza in classifica, mentre sulla Pallavolo Alsenese, sconfitta a Modena dalla giovane Anderlini al quinto set.

Nel primo parziale Soliera parte forte ed allunga sino al 11-18. La reazione delle padrone di casa è tardiva e così le ospiti si impongono 19-25, da segnalare l’ingresso in regia di Sangiorgi per Erba. Nel secondo parziale la Sangio parte forte, 11-3, Cossali sigla in primo tempo il 17-11 e nel finale Gilioli chiude 25-17. Terzo parziale a senso unico vinto dalle giallobiancoblù 25-14. Soliera non ci sta: nel quarto parziale si prende il break 11-13, protagonista Cossali sotto rete, Arfini e Gilioli in posto 4 a menar le danze la squadra di casa mette la freccia e vince 25-19.

Il direttore sportivo Massimo Gregori

“Nel primo set non abbiamo giocato bene. abbiamo commesso troppi errori poi dal secondo in avanti siamo riusciti a ritrovare il nostro giocare e vincere. Sono contento della prestazione di Sangiorgi che entrata a gara in corso ha dato un ottimo apporto alla squadra. Una vittoria che è servita per arrivare alla sosta in vetta, come abbiamo sempre detto affronteremo un mese di aprile importantissimo, visto il calendario, per il futuro del campionato con ottimismo”.

Nel prossimo turno, sabato 6 aprile, ore 18, dopo la sosta pasquale, la Pallavolo San Giorgio affronterà in trasferta la bestia nera Mirandola, squadra che lotta per non retrocedere.

Pall. San Giorgio-Soliera 3-1

(19-25, 25-17, 25-14, 25-19)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 2, Polletta, Sangiorgi, Marinucci 12, Gilioli 24, Camurri 2, Galelli (L), Lunardini, Tonini 14, Arfini 14, Cossali 9, Zoppi . All. Capra.

Classifica

Pall. San Giorgio 47 punti; San Damaso 45; Cerea 44; Pall. Alsenese 43; Galaxy Volley 36; Volley Davis 2c 35; Piadena 33; Moma Anderlini 29; Soliera 24; Mirandola 19; Top Volley 18; Viadana 9; Spakka Volley 1.

Serie D – Il Volley SangioPode supera la capolista Circolo Minerva

Le albicelesti di coach Corraro riscattano la bruciante sconfitta nel derby contro il Piace Volley battendo il team parmense, promosso in serie C.

Il Volley SangioPode era obbligata a ritornare alla vittoria per difendere il secondo posto in classifica, unico per accedere ai playoff promozione, dalle dirette rivali, Montebello, Rm Volley, Sport Club Parma e Fortlan Dibi conquista i tre punti contro Circolo Minerva. Dopo aver perso il primo set Boaron e compagne prendono le redini dell’incontro. Il sogno playoff è molto vicino, i punti di vantaggio è salito a quattro punti sulla terza e cinque sulle quarte.

Il campionato si ferma per le festività pasquali, il Volley SangioPode ritornerà in campo venerdì 5 aprile, ore 21, a Parma contro lo Sport Club Parma.

Volley Sangio Pode-Circolo Minerva 3-1

(20-25, 25-22, 25-22, 25-22)

SangioPode: Fanzini, Di Cintio, Milosevic, Montuori (L), Barti, Cappellini, Orsi, Ordiano, Pighi (L), Villa, Boaron, Lupo, Benassi. All. Corraro.

Classifica

Circolo Minerva 48 punti; Volley SangioPode 39; Montebello 35; Rm Volley, Sport Club Parma 34; Fortlan Dibi 33; Vaneton Limpia 32; L’Arena 24; Oasi Energy Noceto 17; Pol. Coop Parma, Molto Pizza Piace Volley 19; Rpf 3.