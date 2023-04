Serie A2 – Sabato sera di gala per l’Assigeco Piacenza: al PalaBanca arriva la Fortitudo Bologna – AUDIO

Dopo aver iniziato il cammino nella seconda fase con una sconfitta sul parquet di Udine, per l’Assigeco Piacenza è tempo di un’altra sfida contro un avversario di prestigioso come la Fortitudo Bologna, uno dei club più importanti di tutta la pallacanestro italiana. Con la palla a due fissata per sabato 8 aprile alle ore 20:45 al PalaBanca, i biancorossoblu di coach Stefano Salieri cercheranno un altro scalpo importante davanti ai propri tifosi partendo da ciò di buono fatto domenica scorsa.

Le parole di Davide Pascolo, giocatore dell’Assigeco Piacenza

Il focus sulla Fortitudo Bologna

Dopo la retrocessione e vari dubbi su una sua eventuale iscrizione al campionato di Serie A2 per questa stagione, la Fortitudo Bologna ha scelto di far parlare il campo conquistando il pass per i playoff già al termine della regular season, chiusa al sesto posto con un record di 12 vittorie e 12 sconfitte.

Lo starting five della formazione guidata da coach Luca Dalmonte, papà di Lorenzo (viceallenatore Assigeco nel 2020/2021) e tra gli allenatori più esperti della categoria, può contare su tutta la classe di capitan Matteo Fantinelli, playmaker con buone doti a rimbalzo e miglior assistman del Girone Rosso, giunto ormai alla quinta stagione in maglia Effe, che va a comporre il backcourt titolare con la guardia a stelle e strisce Marcus Thornton, quarantacinquesima scelta al Draft Nba del 2015.

Negli spot di ala troviamo Pietro Aradori, ex di giornata cresciuto nel settore giovanile Assigeco e con 154 presenze con la nazionale italiana nel curriculum, e Valerio Cucci, pedina importante della cavalcata di Scafati verso la Serie A della passata stagione.

Chiude il quintetto Francesco Candussi, arrivato lo scorso mese da Verona e già allenato da coach Dalmonte proprio nella città scaligera. Dalla panchina come cambio degli esterni escono lo sloveno Miha Vasl, playmaker che aveva iniziato la stagione a Nardò, e l’ex bandiera di Ferrara Alessandro Panni. Chiudono il roster l’idolo della “Fossa” Nazzareno Italiano, il lungo classe 1999 Simone Barbante e il giovanissimo Saliou Niang.

Come seguire la partita

I biglietti per la partita sono acquistabili sia sul sito https://www.vivaticket.com/it che presso la biglietteria del PalaBanca, che rimarrà aperta sabato mattina dalle 10:30 alle 12:30 e a partire dalle ore 19:00 fino all'inizio del match.

Per chi fosse impossibilitato a venire al palazzetto, la partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass.

La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook e Instagram.

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza.