Udine-Assigeco Piacenza: inizia la fase ad orologio. Aggiornamenti LIVE dalle 18:00

Al Palasport “Primo Carnera”, l’UCC Assigeco Piacenza è ospite della Apu Old Wild West Udine per la prima giornata del Girone Blu della fase ad orologio di Serie A2. Palla a due alle ore 18:00.

Dopo lo stop di Trapani e una regular season terminata al sesto posto con un record di 12 vittorie e altrettante sconfitte, per l’Assigeco Piacenza inizia la fase ad orologio in casa dell‘Apu Udine. I biancorossoblu di coach Stefano Salieri arrivano a questo match senza i favori del pronostico e, soprattutto, in una posizione in graduatoria abbastanza compromessa con 0 punti all’attivo. Udine, invece, allenata da coach Carlo Finetti, è una squadra costruita per vincere che, però, non ha mantenuto le aspettative e ha chiuso solo al quarto posto nel Girone Rosso di regular season. Match, dunque, tutt’altro che semplice per l’Assigeco che, tuttavia, in stagione ha spesso fatto bene con le prime della classe.

