Nella serata di ieri la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione a carico di un cittadino tunisino classe 1989, condannato in via definitiva ad espiare una pena per 6 anni e 6 mesi.

L’uomo è stato condannato per i delitti di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Piacenza nel 2019.

Terminati gli atti di rito, è stato tradotto in carcere.