Serie B – A Monfalcone i Fiorenzuola Bees concludono un 2021 esaltante alla caccia di due punti importanti

E’ tempo dell’ultima gara dell’anno solare 2021 per i Fiorenzuola Bees di coach Gianluigi Galetti, ospiti domani sera, sabato 18 dicembre 2021, in quel del PalaPaliaga di Monfalcone contro la Falconstar.

Per la 13° Giornata del Campionato Serie B, alle ore 19.30 si alzerà la palla a due che andrà a far vivere gli ultimi 40 minuti di un 2021 davvero esaltante per la squadra valdardese del Presidente Stefano Alberti.

Nella scorsa stagione, la rimonta esaltante dalla zona playout ad un incredibile playoff centrato all’ultima giornata, da esordiente assoluta in un campionato nazionale, per il 2021/2022 una prima parte di stagione oltre le aspettative con 8 vittorie e 4 sconfitte che hanno fatto volare lo sciame dei Bees fino al 4° posto in classifica.

Il punto in casa Bees

Un anno quindi pieno di soddisfazioni, per i Fiorenzuola Bees, che hanno tuttavia la stretta volontà di chiudere il discorso PalaMagni, auspicando in un Natale che possa portare l’avanzamento dei lavori anche a livello burocratico per l’omologazione ad impianto nazionale.

Fiorenzuola arriva alla sfida avendo scacciato di prepotenza le due sconfitte di inizio dicembre patite con Cividale e Lumezzane, con quel roboante 112-73 rifilato domenica scorsa a Bologna Basket 2016 e intrinseco di capacità cestistiche, rabbia e quella sfacciataggine ormai riconoscibile tra capitan Galli e compagni.

5 i giocatori in doppia cifra per i gialloblu contro Bologna Basket 2016. Ricci (22 punti), Alibegovic (18 punti) e Rubbini con una tripla doppia da 13 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.

Per l’ultima sfida dell’anno, Fiorenzuola Bees sarà ospite in terra friulana contro la Pontoni Monfalcone di coach Praticò, squadra ad oggi a quota 10 punti in classifica e in nona posizione.

Il focus su Monfalcone

La Falconstar Monfalcone torna al PalaPaliaga dopo due amare trasferte consecutive, contro Cividale e Padova. Tra le mura amiche, la squadra friulana ha conquistato vittorie di prestigio, tra le altre con il centello rifilato a Bergamo Basket 2014 o la vittoria in extremis contro LuxArm Lumezzane.

L’esperto centro trentanovenne Rezzano è il miglior realizzatore della squadra di Praticò, con 14,1 punti e 5,9 rimbalzi di media. A lui seguono Prandin e Naoni, entrambi oltre i 12 punti di media a partita.

I punti in palio saranno di grande importanza non solo per la classifica in sé. Ma per chiudere con un ultimo passo all’altezza del 2021 disputato da parte dei Fiorenzuola Bees.

Il volo dello sciame si alza per l’ultima volta nel freddo dicembre. I Bees vogliono chiudere l’anno nel migliore dei modi.