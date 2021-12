Rugby Lyons, il programma del weekend bianconero: U19 contro Parma

Lyons – Ultimo weekend in campo per quanto riguarda il 2021, un’annata da ricordare sia per i risultati che per l’aver riportato a competere le nostre squadre sul campo. Un grande ringraziamento va a tutto il nostro staff, dagli educatori del Settore Propaganda ai dirigenti di tutte le categorie, che hanno permesso a tutti i nostri giocatori di dare il meglio di sè e tornare a praticare lo sport che amano. Andiamo a scoprire come si chiude l’anno bianconero.

La Squadra Cadetta è giunta alle sfide decisive del campionato regionale di Serie C. Questa domenica i ragazzi di Davide Baracchi dovranno sfidare il CUS Ferrara nella semifinale, in una sfida delicatissima con una grande posta in palio. L’accesso alla fase interregionale è già acquisito, ma i bianconeri vogliono portare a casa un risultato di prestigio conquistando il titolo regionale. Per raggiungere la finale, che si giocherà a gennaio, serve una vittoria in questa complicata trasferta. Calcio d’inizio alle ore 14.30 di domenica 19 presso il Campo “Trevisan” di Ferrara.

Tornano in campo anche le nostre Pantere Lyons, che dovranno affrontare la seconda tappa di Coppa Italia Femminile presso la Cittadella del Rugby di Parma. Per le nostre ragazze l’obiettivo è già raggiunto con la partecipazione a questo torneo, dopo quasi due anni di inattività.

Scende in campo anche l’Under 19, che sfiderà la capolista del girone Graduatoria Rugby Parma 1931 in casa. Dopo due brutte battute d’arresto, i ragazzi di Bergamaschi e Paoletti vogliono rialzare la testa per mantenere vive le chance di accesso al Girone Elite. La sfida è difficile, ma i nostri giovani Leoni vogliono provarci. Calcio d’inizio al “Beltrametti 2” alle ore 12,30.

Torna in campo anche l’Under 15, che prenderà parte a un triangolare contro Rugby Colorno e Highlanders Formigine presso il Centro Sportivo “Maini” di Colorno nella mattinata di domenica 5 dicembre.