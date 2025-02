Serie B – Alla Bakery Piacenza manca il guizzo, Treviglio esulta 56-72

Venticinquesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025, la Bakery Piacenza ospita la seconda forza del campionato Treviglio Brianza, e il match si mette subito in salita.

La cronaca

Nonostante la penetrazione con schiacciata di Klanskis che riscalda l’atmosfera del PalaBakery, a metà frazione coach Salvemini è costretto a chiamare timeout (5-14 al 5’). Tra un centinaio di tifosi ospiti, altrettanti ragazzi del minibasket protagonisti della tappa provinciale, e le formazioni giovanili biancorosse U13 ed U14 Gold, e U15 ed U17 Eccellenza, la cornice è delle migliori.

Klanskis continua ad essere l’ariete piacentino nel pitturato; le penetrazioni di Chiti e Naoni col gioco da tre punti mantengono in sica la Bakery, mentre Lanzi fissa il parziale sul 16-24. I brianzoli danno un’altra spallata al match a cavallo tra i due quarti iniziali, Longo e Lanzi si travestono da pompieri e spengono il principio d’incendio: 25-31 al 14’. La fisicità in campo è altissima, e bastano un paio di azioni a vuoto per correre il rischio di aprire voragini. Chiti di forza torna a ruggire, e dopo una fase di partita in cui si è corso a mille, a poco meno di 2’ dall’intervallo è sospensione Piacenza sul 27-37. Le difese vincono di gran lunga sugli attacchi nel secondo quarto, e si torna negli spogliatoi con la differenza intatta.

Secondo tempo

Alla ripresa delle ostilità, due pick and pop di Zoccoletti fanno sei punti. Nonostante ciò, Treviglio trova comunque la via del canestro e dopo circa 4’ di gioco sono sempre dieci le lunghezze a dividere le due squadre. Cinque punti in fila di Lanzi mantengono attaccata Piacenza, che però deve registrare la difesa se vuole avvicinarsi di più. Ancora senza Perin e Taddeo, i biancorossi ci provano, ma ogni qualvolta scendono sotto la singola cifra di svantaggio tornano di nuovo a -10. Gap col quale si chiude il terzo quarto di gioco.

Sulla decima palla persa dell’incontro, Treviglio segna in contropiede il 45-57 che costringe coach Salvemini alla sospensione con 7’17” al termine. La riscossa prova a suonarla Chiti, che infila due bombe consecutive che valgono il -7 e rianimano il pubblico piacentino. Ma a 3’30” la Bakery chiama un altro timeout sul parziale di 51-64, che sa tanto di arringa finale. Risponde ancora presente Chiti che va subito a bersaglio dalla distanza. Gli avversari sono però solidi, e toccano il +14. A 125” dalla fine Salvemini opta per il terzo ed ultimo timeout, man questa volta è la resa per i biancorossi.

Bakery Piacenza-Treviglio Brianza 56-72

Parziali: 18-28, 28-38, 43-53.

Piacenza: Naoni 9, Klanskis 4, Perin ne, Ratti ne, Morvillo 2, Longo 9, Zoccoletti 8, Trevisan ne, Blair 2, Chiti 15, Lanzi 7, Taddeo ne. All. Salvemini.

Treviglio: Zanetti 4, Carpi ne, Vecchiola 18, Reati 8, Alibegovic 12, Cagliani 4, Manenti, Sergio 9, Daccò ne, Abega ne, Sissoko ne, Marcius 17. All. Villa.