Serie B – I Fiorenzuola Bees di cuore e organizzazione ribaltano Lumezzane; è 84-71 al PalArquato

I Fiorenzuola Bees ospitano Lumezzane in una sfida davvero importante in logica salvezza per il girone A di Serie B Nazionale Old Wild West 2024/2025.

La cronaca

Le squadre partono in modo gagliardo e ad alta intensità, con Sabic che al secondo tentativo dopo rimbalzo offensivo di Colussa scaglia il 5-2 al 3’. Amici con due pezzi di bravura dal middle range realizza il 7-6, ma l’approccio di Fiorenzuola è tosto difensivamente e Voltolini in contropiede realizza il canestro and one per il 10-6 al 5’.

Tandia esce dalla panchina allungando se possiblile ancor di più la verticalità di Lumezzane, che converte in dividendi per il sorpasso con Deminicis all’8’. 12-14. Minoli in area chiude il primo quarto sul 12-16 in favore di Lumezzane, con gli uomini di coach Nunzi che allungano grazie a Baldini dall’arco ad inizio secondo quarto. 12-22 e timeout immediato per coach Dalmonte.

Biorac e Bottioni armano la mano per provare a ricucire il gap, ma Minoli con altre due triple scrive 19-28 al 13’. Lumezzane si fa largo tra le pieghe della partita con Vitols e la fisicità di Tandia (21-33 al 16’), ma Voltolini nel finale di quarto chiude con pura voglia due contropiedi per il 32-39.

Secondo tempo

Ancora Voltolini è l’uomo in più in casa Bees al rientro dagli spogliatoi, ma Deminicis con la bomba aperta al 23’ realizza il 40-47. Lamine con il gioco da 3 punti rintuzza il tentative di recupero di Fiorenzuola sul -5, con Amici che realizza una tripla ancora di grande talento per il 49-57 al 27’.

Negri riporta i Bees al -5, mentre Bottioni con una grande difesa e due liberi su fallo subito conduce per mano Fiorenzuola ad un possesso pieno di svantaggio. 54-57 al 29’. La tripla di Sabic ad inizio ultimo parziale porta i Bees al comando dopo una vita (59-57 al 31’), ma in un amen Varaschin riporta i Bresciani avanti. 59-62 al 33’.

La partita diventa una guerra sportiva, con Bottioni e Seck che aizzano il PalArquato per il 66-62 al 34’. Timeout coach Nunzi. Ancora Bottioni dall’arco scavalla la doppia cifra personale, con Colussa che dall’angolo realizza il 72-67 al 36’. Ancora Colussa fa impazzire il PalArquato con la doppia cifra di vantaggio al 38’ (78-67), con i Bees che con la difesa e i liberi di Sabic chiudono una vittoria fondamentale in chiave classifica per 84-71.

Fiorenzuola Bees vs Virtus Lumezzane 84-71

(12-16; 32-39; 54-57)

Fiorenzuola Bees: Biorac 9; Galassi ne; Dario ne; Colussa 16; Bottioni 12 ; Bellinaso ne; Seck 7; Voltolini 17; Gayè ne; Sabic 15; Negri 8; Redini ne. All. Dalmonte

Virtus Lumezzane: Minoli 13; Tandia 11; Tomasini; Brescianini; Varaschin 4; Mbacke ne; Di Meco; Deminicis 12; Amici 14; Vitols 7; Salvinelli ne; Baldini 10. All. Nunzi