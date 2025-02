Serie A2 – L’Assigeco crolla alla Vitrifigo Arena: Pesaro vince 118-86

È una batosta che fa male quella subita dall’UCC Assigeco Piacenza alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Fin dai primi istanti di gara è insufficiente l’approccio difensivo dei biancorossoblu, che regalano una serie di tiri aperti agli avversari che raramente perdonano le disattenzioni dei Lupi, costringendoli a sprofondare sul -23 già nel secondo quarto.

Pesaro continua a martellare il canestro con percentuali irreali dal campo, sul finale i ragazzi di coach Manzo provano a tirare fuori una reazione d’orgoglio ma il gap ormai irrecuperabile non gli consente di dare continuità alla vittoria di mercoledì sull’Urania Milano. Non bastano i 18 punti di Filoni, i 17 punti di Gilmore e i 16 punti di Marks. Occorrerà archiviare al più presto questa partita e presentarsi con un altro volto al prossimo appuntamento, in programma sabato 8 febbraio alle ore 18:00 sul parquet del PalaBanca contro la Juvi Cremona.

Le parole di coach Manzo

“Complimenti a Pesaro che ha fatto una grande partita. Da parte nostra c’è poco da analizzare: siamo arrivati scarichi e siamo mancati di brillantezza fin dall’inizio, abbiamo avuto un approccio soft che ci ha penalizzato per tutto il resto della partita. È stato un qualcosa che non ci era mai capitato, paghiamo i grandi sforzi degli ultimi due incontri. Dobbiamo archiviare al più presto la partita, recuperare le energie e andare avanti”.

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – UCC Assigeco Piacenza 118-86

(29-22; 34-18; 30-25; 25-21)

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro: Lorenzo Bucarelli 7 (1/3, 1/2), Khalil Ahmad 22 (2/3, 5/12), Octavio Maretto 9 (2/3, 1/2), Danilo Petrovic 17 (7/8, 1/2), V.J. King 26 (6/8, 4/6); Matteo Imbrò 16 (1/2, 4/5), Eric Lombardi 5 (1/1, 1/2), Quirino De Laurentiis 10 (4/4 da due), David Cornis 4 (2/2, 0/1), Francesco Stazi 2 (1/1 da due). Ne: Simone Zanotti. Allenatore: Spiro Leka (assistenti: Giacomo Baioni, Luca Pentucci).

UCC Assigeco Piacenza: Saverio Bartoli 13 (5/5, 1/2), Derrick Marks 16 (3/9, 2/3), Niccolò Filoni 18 (5/6, 2/4), Michele Serpilli 0 (0/1, 0/3), Michael Gilmore 17 (6/10, 0/1); Federico Bonacini 9 (3/6, 0/1), Ursulo D’Almeida 9 (4/5 da due), Omer Suljanovic 4 (1/1 da tre), Nemanja Gajic 0 (0/1, 0/1), Gianmarco Fiorillo 0. Ne: Lorenzo Querci. Allenatore: Humberto Manzo (assistente: Luca Ogliari).