Serie B – Angelucci presenta la trasferta nella “sua” Empoli: “Bakery, questo è un campo difficile” – AUDIO

Non c’è due senza tre! Dopo i successi con Virtus Imola e Senigallia, la Bakery Piacenza ha ingranato la terza e ha battuto anche Jesi tra le mura amiche del PalaBakery. I biancorossi hanno offerto una prestazione discretamente solida, contro una squadra talentuosa e affamata di punti. Ora, con questo filotto, i ragazzi allenati da coach Marco Del Re sono arrivati nelle prime quattro posizioni (a pari merito con Fiorenzuola e Ancona): un risultato di prestigio, soprattutto in relazione agli obiettivi fissati ad inizio anno (salvezza e poco più).

Sabato sera, in trasferta sul campo di Empoli, Piacenza proverà a confermare questo quarto posto nel girone C. La partita sulla carta sembra abbordabile, ma in realtà i toscani, nonostante solo 4 punti in classifica, hanno dato del filo da torcere a tante compagini, ultima tra tutte proprio Fiorenzuola. Non sarà un match facile per Angelucci e soci: Empoli ha bisogno di punti e davanti al proprio pubblico non vuole fallire.

All’andata finì 68-57 per Piacenza.

L’intervista a Simone Angelucci, giocatore della Bakery Piacenza