Serie B – Terza vittoria consecutiva per la Bakery Piacenza: i biancorossi stendono Jesi 83-75

E sono tre in fila per la Bakery Piacenza! Dopo le vittorie su Virtus Imola (al rientro dalla pausa natalizia) e Senigallia (in trasferta), i biancorossi stendono anche la General Contractor Jesi e consolidano il quarto posto in classifica a pari merito con Fiorenzuola. Lo fanno all’interno di una partita dai due volti: prima la truppa di coach Del Re è bravissima a trovare il +22, poi alza le mani dal volante e vede Jesi tornare a -2 trascinata da un Marulli extra lusso (26pts). Nel finale, con il punteggio in bilico, Venuto e Berra fanno la differenza, trascinando il vascello biancorosso fuori dalle secche. Finisce 83-75.

Bakery Piacenza-Jesi, i quintetti

BAKERY: Coltro, Passoni, Berra, Angelucci, Cecchetti. All. Del Re

JESI: Ferraro, Marulli, Gatti, Merletto, Filippini. All. Ghizzinardi

Primo tempo

Inizio veramente scoppiettante. Jesi spara tanto da tre con Marulli e Filippini, Piacenza risponde con i 5 punti di Cecchetti. Ancora Bakery: Berra segna il 9-6 e Passoni allunga sul +6. Risposte da fenomeni di Merletto e Marulli: 12-12. Le formazioni si scambiano i colpi a centro ring: Filippini arriva rapidamente a 7 punti, Jesi fa buona guardia in difesa e chiude il primo parziale sul +1.

Jesi scappa a +4 con la bomba di Gatti, ma Piacenza torna sotto grazie a Marco Venuto: 20-21. Angelucci perfetto dalla lunetta: 22-21. Ancora Angelucci a centro area: 24-21 e timeout Ghizzinardi. Si prosegue a spizzichi e bocconi: 25-25 al giro di boa del secondo parziale. Bomba di Marulli: +3 Jesi e timeout Bakery. Korsunov e Berra rientrano in campo con la faccia giusta, Coltro sceglie il momento giusto per segnare il primo canestro del match: Piacenza trova il massimo vantaggio sul +9. Due liberi di Cecchetti mandano in archivio il primo tempo (43-32).

Secondo tempo

Piacenza rientra in campo con un 5-0 firmato da Passoni e Berra: +16. Merletto mette due bombe fondamentali, ma la Bakery corre ad un’altra velocità: doppia bomba di Korsunov e canestro meraviglioso di Berra in allontanamento che vale il 61-44. Qualche minuto più tardi è nuovo massimo vantaggio sul +22 con la firma di El Agbani. Nel momento più difficile Jesi trova la reazione e torna a -12 con i canestri di Marulli e Gatti.

Due minuti con un solo canestro: lo segna Konteh e Jesi torna a -10. Contropiede vincente di Valentini: 68-60. La Bakery non c’è più, Jesi torna sotto di cattiveria con le bombe di Marulli e Gatti: 68-66. Un provvidenziale Venuto ferma la carestia dopo oltre 5 minuti, Berra lo segue a ruota: 74-68. Piacenza riesce a respirare con Coltro e Passoni: +10 a 2’40” dalla fine dopo il grande spavento. Ferraro prova l’ultima carta, ma Passoni risponde con la stessa moneta: 83-75.