Un sindacato per baristi e ristoratori, il nuovo progetto di Confesercenti

“Negli ultimi anni la categoria dei baristi e ristoratori è stata pesantemente colpita da eventi (pandemia, crisi energetica con relativi esponenziali costi, aumento fuori controllo dell’inflazione) che hanno pesantemente minato la saldezza e la sostenibilità delle imprese del settore”. E’ l’osservazione di Confesercenti Piacenza che ha deciso così di chiamare a raccolta gli operatori del settore.

“Come associazione abbiamo costantemente garantito presenza ed impegno per un reale sostegno alle attività. Per permettere una ancora più importante azione riteniamo indispensabile definire, a livello sindacale, una struttura organica ed operativa della categoria”.

“Per tale finalità abbiamo convocata, per lunedì 6 febbraio alle ore 15,30 presso la sede di via Maestri del Lavoro 7, l’assemblea di tutti i baristi e ristoratori aderenti a Confesercenti (oltre 250 operatori) per definire l’organizzazione del Sindacato tramite la nomina di un Presidente, del gruppo dirigente e della definizione di un dettagliato programma di lavoro”.

“Si tratta di un incontro molto importante per la categoria che vedrà la presenza del Presidente regionale del sindacato dei baristi/ristoratori Confesercenti, Massimo Zucchini e della coordinatrice regionale Giulia Gervasio”.