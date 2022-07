Serie B – Annunciati i gironi e le date del campionato: Bakery Piacenza nel Girone C

Ufficializzati nel Consiglio federale di oggi pomeriggio la composizione dei giorni del prossimo campionato di Serie B, dove sarà protagonista la Bakery Piacenza.

A far compagnia alla società biancorossa ci saranno anche: Campetto Basket Ancona, USE Basket Empoli, Janus Basket Fabriano, Fiorenzuola Bees, Pallacanestro Firenze, Basket Jesi Academy, Vigor Matelica, New Flying Balls Ozzano Emilia, Real Sebastiani Rieti, Etrusca Basket San Miniat, Pallacanestro Senigallia, Tigers Cesena, Raggisolaris Faenza, Andrea Costa Imola e Virtus Imola.

Un lotto partenti di assoluto valore pronto a rendere estremamente avvincente la prossima stagione che partirà in maniera ufficiale con la Supercoppa, ristrutturata su tabellone tennistico a 64 squadre e 4 turni ad eliminazione diretta (32esimi, 16esimi, ottavi, quarti), avrà inizio l’11 settembre, con la disputa dei quarti di finale il 21 settembre. Il Trofeo sarà assegnato in occasione della Final Four del 24 e 25 settembre.