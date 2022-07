Baseball – Mattia Agosti inizia con una vittoria alle qualificazioni per le World Series giovanili

Comincia nel migliore dei modi, per la Selezione U12 dell’Emilia-Romagna, il girone di qualificazione alle Little League World Series. Netta vittoria per 16-2 sull’Ucraina per la squadra della quale fa parte il piacentino Mattia Agosti.

A Morgenstel, cittadina di quasi 6.000 abitanti nel sud dei Paese Bassi, è in palio un posto per le WS che, dal 17 al 28 agosto a Williamsport in Pennsylvania, porteranno in campo 10 formazioni americane e 10 provenienti dal resto del mondo. Per inseguire questo sogno, Agosti ed i suoi compagni se la dovranno vedere anche con Croazia, Rep. Ceca, Olanda, Spagna, Gran Bretagna e Svizzera. Intanto viene messa in archivio questa netta vittoria. Agosti ha contribuito nel ruolo di esterno sinistro.

Per lui un doppio in attacco poco prima di subire un leggero infortunio correndo in base. Un trauma ad una caviglia che ha indotto lo staff a sostituirlo al terzo inning ma che, alla luce dei successivi accertamenti, non gli impedirà di essere in campo già domenica nel secondo impegno contro la Spagna (vittoriosa a sua volta 10-1 sulla Svizzera). La rappresentativa della nostra regione ha acquisito il diritto a volare in Olanda per queste qualificazioni continentali in virtù del recente successo al Torneo delle Regioni.